La vita in diretta, Simona Izzo nel fuori onda ridicolizza l’omaggio che le fa Matano: “Ma cos’è?” e lui, freddo ,la ignora

Ieri, venerdì 30 giugno, è andata in onda l’ultima puntata de La vita in diretta condotta da Alberto Matano per questa stagione. Ora inizierà, da lunedì 3 luglio, Vita in diretta estate che sarà condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini e poi, a settembre, Matano ha già dato appuntamento per la prossima stagione. Ieri, la puntata è stata un po’ pazzerella, da “ultimo giorno di scuola” e, tra le varie situazione abbastanza surreali, c’è stato il momento in cui Simona Izzo, per l’omaggio fattale da Alberto Matano, in un fuori onda ha fatto una gaffe. Vediamo di cosa stiamo parlando.

Simona Izzo, in un fuori onda ridicolizza l’omaggio che le fa Alberto Matano: “Ma cos’è un compleanno?”

Ieri è stata l’ultima puntata di questa stagione de La vita in diretta che ora cederà il posto a Vita in diretta Estate. Per l’ultima puntata, Alberto Matano ha voluto fare un omaggio ai suoi ospiti e, durante la seconda parte della trasmissione, quella pop, ha mandato in onda un filmato che mostrava tanti momenti, i più belli, delle varie puntate di tutto l’anno televisivo appena trascorso.

Poi ha mandato in onda un altro filmato per omaggiare tutti gli ospiti che si sono avvicendati nelle varie puntate e se gli ospiti presenti in puntata hanno gradito molto, mostrandosi tutti molto felici del pensiero e, a tratti, anche emozionati, Simona Izzo, ha fatto una battuta che è apparsa un po’ fuori luogo perchè è sembrata che prendesse in giro il pensiero che Matano aveva avuto per loro e ha detto così con un’espressione del viso abbastanza sarcastica: “Ma cos’è un compleanno?”. Matano non le ha neppure risposto, evidentemente infastidito.

A sorpresa arriva Francesca Fagnani

Ieri, per l’ultima puntata de La Vita in diretta, sono andati ospiti Barbara Foria, Anna Pettinelli, Stefania Orlando, Elisa Isoardi, Raffaella Longobardi e Simona Izzo. Poi, a sorpresa, è arrivata Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve che ha voluto fare tanti complimenti a Matano.

Una delle ospiti del tavolo di ieri, è stata Barbara Foria che Matano, sbagliando, ha chiamato Barbara Di Palma come l’inviata del programma e poi, quando se ne è reso conto, ha detto tra le risate: “È il segno… allora quello che sta accadendo oggi in diretta, di tutto e di più, è il segno che bisogna andare in vacanza.”