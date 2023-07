Ballando, Anastasia stoccata al veleno contro Biagiarelli: “L’esperienza in coppia con Biagiarelli è stata negativa e traumatica”

0 SHARES Condividi Tweet

Nell’ultima edizione di Ballando con le stelle, la ballerina e insegnante Anastasia Kuzmina ha ballato in coppia con Lorenzo Biagiarelli, il compagno di una delle giurate del programma Selvaggia Lucarelli. Anastasia e Lorenzo Biagiarelli, pareva avessero trovato la sintonia giusta e, pertanto, oggi sono rimasti tutti un po’ sorpresi quando lei ha definito “traumatico” ballare in coppia con Biagiarelli ma poi ha anche spiegato il motivo. Vediamo cosa ha detto.

Anastasia Kuzmina: “L’esperienza dell’anno scorso a ballando con le stelle è stata traumatica e negativa”

Anastasia Kuzmina stava rispondendo a un box di domande nelle sue storie Instagram e, quando un utente le ha chiesto se l’anno prossimo ci sarà ancora nel cast di Ballando, e se già conoscesse il nome del suo partner, lei ha risposto così: “Ballando parte a fine ottobre quest’anno, quindi penso che sapremo qualcosa di più verso fine agosto/inizio settembre. Non si parla mai prima di firmare il contratto, ma la mia risposta ovviamente sarebbe “SI”. Girano tante voci, io spero in un qualcuno di speciale. Vorrei mi rimanesse impresso in maniera positiva, l’esperienza dell’anno scorso è stata molto negativa e a tratti traumatica”.

Lorenzo Biagiarelli aveva dichiarato a fine trasmissione: “Ballando con le stelle deludente” Durante il programma, la coppia formata da Lorenzo Biagiarelli e Anastasia sembrava molto unita tanto che lei diceva nelle varie dichiarazioni che rilasciava quando il programma era in corso: “Lorenzo Biagiarelli sta male. Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori”. E poi aveva anche aggiunto: “Sento di aver fallito in qualche modo. Però alla fine non potevo nemmeno combattere con tutto l’odio che Lori ha addosso. Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori”. E poi anche aveva rilasciato questa dichiarazione: “Lore sta male. Mi ha detto: ‘Abbiamo fatto l’errore di pensare che io fossi un concorrente come gli altri’ mentre Biagiarelli aveva definito la sua esperienza a Ballando, “deludente”.

Ma poi, finito il programma, Biagiarelli aveva anche detto che, secondo lui, Anastasia non era poi stata in grado di affrontare bene quella situazione, dando un po’ la colpa anche a lei dell’epilogo della situazione. Dunque, forse le ultime dichiarazioni della ballerina sono un po’ una stoccata a ciò che Biagiarelli ultimamente aveva detto di lei che forse non le era andato proprio giù.