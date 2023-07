Tale e Quale Show, Carlo Conti manda in onda l’imitazione di Costanzo ma prima dice: “Era giusto così, ecco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, venerdì 30 luglio, è andata in onda un’altra replica de Tale e quale show, lo spettacolo condotto da Carlo Conti. Quelle che stanno andando in onda sono, appunto, delle repliche dell’ultima edizione di Tale e quale show di qualche mese fa e, per questo, nella puntata di ieri c’era Massimo Lopez che imitava Maurizio Costanzo. Ad apertura di puntata, Carlo Conti ha, dunque, voluto chiarire, con un messaggio registrato, di aver riflettuto bene, insieme al suo staff, se mandarla in onda o meno. Vediamo cosa è accaduto.

Massimo Lopez imita Maurizio Costanzo

Nella puntata mandata in onda ieri di una replica di Tale e quale show, accanto ai tre giudici fissi, Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, c’era, eccezionalmente, nei panni di Maurizio Costanzo, come quinto giudice, Massimo Lopez, suo grandissimo amico ma anche suo grandissimo imitatore.

La puntata era, però stata registrata prima del 24 febbraio scorso, giorno della morte del bravissimo giornalista romano e, per questo, prima di mandarla in onda, Carlo Conti ha deciso di spiegare il motivo di quella decisione.

Carlo Conti, in apertura di puntata, dice di avere ponderato bene la decisione

Carlo Conti, prima dell’inizio della replica della puntata di ieri sera, ha registrato un messaggio che è andato in onda nel quale ha detto così: “Care amiche, care amici, buonasera. Scusatemi se m’intrometto prima di questa replica di una puntata di Tali e Quali, ma vi volevo dire una cosa importante. In questa puntata, che è andata in onda un anno fa, il quarto giudice è interpretato da Massimo Lopez ed è l’imitazione del grande Maurizio Costanzo. Ci siamo interrogati molto se mandare in onda questa puntata o no, visto che, ahimè, nel frattempo, il grande Maurizio Costanzo ci ha lasciato. Abbiamo ritenuto che fosse giusto così, di mandarla in onda, perché per noi Maurizio Costanzo è un’icona, è un mito, non morirà mai, è un uomo della televisione, è la televisione. E quindi è un nostro omaggio, è un nostro grande gesto di amore e di affetto per questo enorme personaggio della televisione italiana”.

La reazione dei social è stata un po’ controversa perché c’è stato chi ha preso bene quella imitazione nonostante la morte recente del giornalista e chi, invece, si è chiesto se la puntata fosse una replica, evidentemente non avendo seguito dall’inizio la puntata e non avendo, pertanto, ascoltato il messaggio di Carlo Conti.