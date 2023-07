Alba Parietti stoccata a Tale e quale show e Ballando con le stelle: “Mi hanno chiamata per sollevare gli ascolti”

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo la messa in onda della prima puntata de Non sono una signora e dopo i tantissimi slittamenti, Alba Parietti, orgogliosa, ha riportato sui social, i risultati degli ascolti ma gli haters l’hanno asfaltata con i loro commenti a cui lei ha risposto a tono. Vediamo cosa è accaduto.

Alba Parietti pubblica i dati degli ascolti ma gli haters la massacrano e lei replica

Alba Parietti, dopo la prima puntata del suo show “Non sono una signora”, sui social ha scritto così: “Non Sono Una Signora. Sentiment sui social dove è stato un grande successo super positivi. 4,4 milioni di contatti unici nonostante una durata inferiore alla media di uno show di prima serata. Ottimi risultati d’ascolto superando la media di rete da inizio anno nello stesso slot di messa in onda, nonostante un totale ascolto estivo nettamente più basso secondi intendenza su Twitter”.

Ma gli haters hanno subito commentato questo post sottolineando che gli ascolti sono stati molto bassi e lei ha replicato: “Ignori che è sopra la media di rete … e per Rai2 è un ottimo risultato, mi spiace deluderti“.

Poi le hanno continuato a scrivere: “Se fosse stato un successo non avresti impiegato così tanto tempo per far uscire i dati” e lei subito dopo: “Fai parte del 10% degli odiatori seriali che non si danno pace“.

Alba si toglie qualche sassolino dalla scarpa

Qualche giorno fa, la Parietti ha rilasciato un’intervista a Tv sorrisi e canzoni e, alla domanda del giornalista: “Alba, è contenta di avere un programma tutto suo?”, lei ha risposto così: «Felicissima. L’ultimo che ho condotto è stato “Alballoscuro” su La7d e risale a 12 anni fa. Il paradosso è che sia quello, sia soprattutto il precedente “Grimilde” su Italia 1, erano stati un vero successo. Mi sono sempre chiesta perché, dopo ascolti record, quest’ultimo non sia stato più riproposto. Non mi do pace».

E poi si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sottolineando che, spesso, la chiamano nei programmi televisivi quando c’è da sollevare lo share: « In questi anni sono stata utile per alzare lo share dei programmi. È accaduto a “Tale e quale show” e a “Ballando con le stelle”, per esempio. Riesco a passare da un dibattito politico al balletto e al canto. Finora ho fatto ciò che desideravo guadagnando anche bene, e posso dire con orgoglio di non essere mai stata disoccupata».