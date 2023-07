Mara Venier, dopo la notizia bomba sulla d’Urso via da Mediaset, interviene e chiarisce cosa accadrà a lei

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier dopo la vicenda che ha visto protagonista Barbara D’Urso è intervenuta ed ha fatto chiarezza sul suo futuro professionale.

Dopo l’annuncio da parte di Mediaset che ha riguardato Barbara D’Urso ed il fatto che quest’ultima non sarà più la conduttrice di Pomeriggio 5, è intervenuta Mara Venier. La conduttrice veneta ha voluto rassicurare tutti sul fatto che a settembre, lei sarà al timone della trasmissione Domenica in e che, dunque, per lei non ci saranno novità.

Rivoluzione in casa Mediaset, Barbara D’Urso fatta fuori

In casa Rai così come in casa Mediaset è tempo di rivoluzione. Tanti cambiamenti sono stati annunciati nei mesi scorsi e che hanno interessato per lo più la Rai, ma proprio in queste ultime ore in casa Mediaset si è scatenata una bufera. Nella giornata di ieri è stato comunicato dall’azienda che Barbara non sarà più al timone della trasmissione Pomeriggio 5 a partire dal prossimo settembre. Questa notizia ha lasciato tutti particolarmente senza parole. La notizia è apparsa come un fulmine a ciel sereno, visto che Barbara aveva assicurato fino a poco tempo fa, che a settembre sarebbe tornata. Ma cosa è accaduto, dunque?

Mara Venier rassicura il suo pubblico

Ebbene, in queste ore, Mara Venier la conduttrice di Domenica in ha invece rilasciato delle dichiarazioni all’Ansa.“Ora comincerò a lavorare con il mio gruppo: sempre quello, perché squadra che vince non si cambia. Ci sarà il mio nuovo direttore (dell’intrattenimento daytime Rai ndr) Angelo Mellone, con il quale ho già avuto degli incontri molto belli, calorosi. Dobbiamo cominciare. Ammetto che ancora non c’ho messo la testa sopra. Ho appena finito”. Mara ha fatto sapere, quindi, di essere pronta a tornare in tv, a Domenica in a settembre, seppur con un nuovo referente che non sarà più Stefano Coletta.

I prossimi impegni di Mara

Insomma, soltanto da pochi giorni Mara è andata in vacanza con il suo programma della domenica e tanti altri impegni l’aspettano in questi giorni, ma lei pensa già a settembre. Il prossimo 4 luglio sarà sempre su Rai 1 alla conduzione del Premio Biagio Agnes. Al suo fianco ci sarà l‘amico e collega Alberto Matano.