Belen posta un selfie e il web le si rivolta contro “Smettila”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodrigurz posta un selfie e viene pesantemente criticata per il suo aspetto. Molti accusano la showgirl di essere ricorsa a troppi ritocchini.

Belen Rodriguez, la nota showgirl argentina è più bella che mai e soprattutto più innamorata che mai del suo Stefano De Martino. Un gran bel momento per lei, per la sua famiglia e la sua vita privata in generale. Dal punto di vista professionale, invece, al momento c’è grande confusione, visto che è stato comunicato che Belen non sarà più al timone di Tu si que vales, così come alla conduzione de Le Iene. Ad ogni modo, in queste ore, la Rodriguez è finita al centro di alcune critiche, arrivate da alcuni follower e che riguardano il suo aspetto fisico.

Belen Rodriguez sempre più social ma qualcosa va storto

Belen Rodriguez, sempre bellissima e icona di bellezza e sensualità, in queste ore è finita al centro delle polemiche. Sappiamo bene che la showgirl è sempre molto social e che ama pubblicare diversi contenuti sul proprio profilo Instagram, dove conta all’incirca 10 milioni e mezzo di follower. Proprio in questi giorni, la Rodriguez ha pubblicato diverse Instagram stories, post ed anche video che la ritraevano da sola o insieme alla sua famiglia. In realtà, rispetto al passato Belen pubblica meno contenuti o meglio meno contenuti che riguardano la sua vita privata, dopo aver ricevuto diverse critiche.

La showgirl pubblica un selfie e riceve critiche per il suo aspetto

Nonostante questa decisione, Belen però ha continuato ad essere criticata e lo testimonia quanto accaduto dopo la pubblicazione dell’ultimo post. Belen ha pubblicato un selfie ed ha scritto nella didascalia queste parole “Fiori selvaggi”. Questa foto è tanto piaciuta ai suoi follower, tanto da ricevere tantissimi like e tanti commenti. Tra questi però non sono mancati i commenti di coloro che non hanno perso occasione per criticare la showgirl.

Ritocchini e filtri, le accuse dei fan

Diversi utenti hanno avuto da ridire sul continuo cambiamento del viso della showgirl . Qualcuno ha scritto che Belen sia solita ricorrere a dei filtri per ogni suo post, tanto da apparire diversa da una foto all’altra.«In ogni foto è diversa, dipende dai filtri che usa», ha scritto un utente. Ed ancora «Mamma mia, non la riconosco più, tra qualche anno ci si chiederà chi sia». Molti altri sostengono che Belen si sia sottoposta a troppi ritocchini e che forse sia arrivato il momento di dire basta.«Smettila con la chirurgia estetica, ti prego!».