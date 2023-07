Ilary Blasi, L’Isola rinnovata per due anni ma non con lei alla conduzione, la rivoluzione in casa Mediaset

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo Barbara D’Urso adesso anche Ilary Blasi è finita nel calderone. Mediaset sta mettendo in atto una vera rivoluzione. L’ex moglie di Totti potrebbe essere sostituita all’Isola dei famosi.

Rivoluzione in casa Mediaset, cambiamenti che sono stati annunciati proprio nelle ultime ore. Dopo il comunicato ufficiale arrivato nella giornata di ieri, sabato 1 luglio e che ha interessato Barbara D’Urso la quale non sarà più al timone del programma Pomeriggio 5, adesso tocca ad Ilary Blasi. La conduttrice de L’Isola dei famosi quest’anno non ha ottenuto grandi risultati e già qualcuno aveva ipotizzato che per il prossimo anno qualcosa sarebbe accaduto. Ma cosa ha riservato Mediaset all’ex moglie di Totti?

Rivoluzione in casa Mediaset, dopo Barbara D’Urso novità per un’altra conduttrice

Sia in Rai che in Mediaset, è tempo di rivoluzione. Abbiamo assistito ad addii improvvisi, a licenziamenti anche di conduttori che sembravano proprio intoccabili, vedi Barbara D’Urso. Ad ogni modo, tutto quello che è accaduto in queste settimane, ci fa capire ancora di più quanto sia veritiero il detto “tutti siamo utili, ma nessuno è indispensabile”. Anche Ilary Blasi potrebbe essere investita da questa rivoluzione che è in atto anche in casa Mediaset.

Ilary Blasi sostituita a L’Isola dei famosi?

L’edizione del reality di Canale 5 si è conclusa solo da pochi giorni, ma i risultati non sono stati per nulla soddisfacenti. Per l’ex moglie di Totti potrebbero essere in arrivo delle grandi novità. Secondo quanto riferito da TvBlog, Ilary Blasi potrebbe essere sostituita il prossimo anno per l’Isola dei famosi e dunque potrebbe rimanere senza programmi. L’Isola dei famosi, secondo le indiscrezioni, continuerà ad andare in onda almeno per i prossimi due anni, ma alla conduzione potremmo non ritrovare Ilary. Si tratta di indiscrezioni e non c’è ancora nulla di ufficiale. Di conseguenza, non sappiamo nemmeno chi potrà essere la sostituta della Blasi nel caso in cui dovesse essere sostituita.

Le indiscrezioni di TvBlog sulla programmazione Mediaset

Parlando in generale della rivoluzione in atto in casa Mediaset, secondo TvBlog, ci sarebbe anche la volontà di portare Temptation island in tv anche in inverno. Dopo due anni di stop, per via dell’emergenza da Covid, il programma di Canale 5 con al timone Filippo Bisciglia è tornato in onda una settimana fa e sta ottenendo un successo strepitoso.