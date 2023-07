Emanuel Lo posta una foto e Raimondo Todaro commenta, poi la frecciatina

0 SHARES Condividi Tweet

Raimondo Todaro rompe il silenzio su Emanuel Lo e sulla presunta lite che i due hanno avuto. Ecco come stanno le cose.

Amici, il programma con al timone Maria De Filippi è già terminato da un pò di tempo e non si fa altro che parlare della prossima edizione. In molti si chiedono se ci saranno delle novità, se alcuni professori lasceranno il loro posto ad altri. Proprio nei mesi scorsi si è parlato tanto di Raimondo Todaro e pare fosse più che certo il suo addio al programma, soprattutto dopo la lite avuta con Maria De Filippi. Ma come stanno davvero le cose? Il ballerino in questi giorni ha commento una foto di EManuel Lo e quello che i due si sono scritti ha tolto ogni dubbio.

Raimondo Todaro ed Emanuel Lo hanno litigato?

Raimondo Todaro è un noto ballerino siciliano, il quale dopo aver lavorato per tanti anni a Ballando con le stelle su Rai 1, lo scorso anno è approdato su Canale 5 come insegnante di ballo latino americano. In questi giorni lo stesso Raimondo ha rilasciato un’intervista molto interessante parlando di tanti argomenti ed anche del suo futuro professionale che al momento è in bilico. Recentemente si è parlato di una lite avvenuta tra Raimondo ed Emanuel Lo, l’altro docente di Hip Hop di Amici. Si era anche detto che la lite fosse avvenuta per questioni di presunta gelosia e invidia di Raimondo nei confronti del suo collega.

Il maestro di hip hop pubblica una foto su Instagram, Raimondo commenta

Proprio nelle scorse ore Emanuel Lo ha pubblicato una foto su Instagram, che lo vede al mare in totale relax. Tra i tanti commenti non è passato inosservato quello di Raimondo, che ha scritto “Abbonooo”, con tanto di cuore. A quel punto, il maestro di hip hop ha replicato scrivendo “Ma non avevano litigato?”, con tanto di faccine divertite e sorridenti. Insomma, i due hanno fatto ironia su queste voci che si sono diffuse sul loro conto e che a quanto pare erano del tutto finte.

Scambio di battute tra i due

Riguardo il futuro professionale di Raimondo al momento non c’è alcuna conferma, ma sembrerebbe che non abbia avuto il rinnovo da parte della conduttrice per Amici 23. Qualcosa si è rotto tra i due, dopo la lite avvenuta nei mesi scorsi e che non è andata in onda per volontà della redazione e di Mediaset stesso.