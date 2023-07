Orietta Berti prima incide una canzone con Fabio Rovazzi e poi dice di lui: “Che tipo di persona è”

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti, ormai è ufficiale, non sarà più opinionista della prossima edizione de Il grande fratello vip ma lei ha già tanti altri progetti da valutare e non ha certo perso l’entusiasmo. Da poco ha inciso insieme a Fabio Rovazzi “La discoteca italiana” che è già diventata un tormentone estivo insieme a tante altre canzoni come quella di Annalisa, Fedez e J ax.

Qualche giorno fa, la Berti in coppia con Rovazzi, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e canzoni in occasione della quale ha svelato che tipo di persona è Fabio Rovazzi. Vediamo cosa ha detto.

Orietta Berti: “Per il mio futuro in tv sto valutando le proposte più adatte a me”

Orietta Berti in occasione della intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e canzoni, ha dichiarato: “Ho fatto tante cose negli ultimi mesi, ora voglio concentrarmi sul brano” e poi ha aggiunto: “Per l’autunno stiamo valutando le proposte più adatte a me”.

Poi ha raccontato che lei ha difficoltà a dormire la notte e che dorme solo un po’, circa due ore ma non di più: “Io non dormo mai, se di giorno mi appisolo due ore, poi sto sveglia tutta la notte”.

Orietta Berti su Fabio Rovazzi. “Che tipo di persona è”

Orietta Berti, dopo aver inciso la canzone estiva con Fabio Rovazzi, La discoteca italiana che certamente diventerà uno dei tormentoni estivi, ha detto del cantante: “È una persona di parola, meticolosa, che non cambia mai idea”.

E poi ha che aggiunto: “Fabio è un Capricorno, come il mio Osvaldo”.

A Fabio Rovazzi è stato chiesto di Orietta Berti come va la loro convivenza artistica e Rovazzi ha risposto: «Con Orietta ci conoscevamo già, abbiamo “convissuto” su una nave da crociera per settimane se doveva andare male ce ne saremmo accorti prima. Ci stiamo divertendo un sacco e la gente ci manda video di ogni tipo con sotto la nostra canzone».

E poi Fabio ha anche spiegato: «In realtà cerco di impegnare meno possibile Orietta nei vari problemi da risolvere. La chiamo solo quando ci sono cose belle da dirci».

Poi, Orietta ha rivelato che è stata lei a proporre a Rovazzi di lavorare insieme: «Sulla nave, l’ultimo giorno, gli ho detto: “Ci siamo trovati bene, perché non facciamo una bella canzone insieme?”. Lui ha risposto: “Ora ci penso”. Ci ha messo un anno…».

E Fabio ha aggiunto: «È vero, perché mi piace fare le cose per bene, stavo cercando la canzone perfetta, cucita su di lei».