Belen, travolta dalle critiche, scrive un post ma fa un errore grammaticale: «Non sai neanche parlare».

Belen è sempre al centro della scena e, che lei lo voglia oppure no, il gossip le ruota sempre attorno. Ora che ha ritrovato la serenità accanto al marito, Stefano De Martino e ai suoi due figli, Santiago e Luna Marie, si sta godendo le vacanze tra tuffi in mare, tintarella e cenette gustose. Ma, purtroppo, anche in vacanza c’è quella buona fetta di haters che non manca mai a nessun vip, che le sta dietro e le rovina un po’ le giornate perché è impossibile restare indifferenti quando ti attaccano, soprattutto, senza motivo. Vediamo perché è stata attaccata questa volta e cosa le hanno rinfacciato.

Belen scrive un post ma commette un errore grammaticale

Belen, che sta vivendo giornate serene in vacanza insieme alla sua famiglia, ha scritto questo post:

«Le pose di Belen, che disaggio l’autoscatto…». Questa frase, simpatica e innocente l’ha postata a corredo di diversi autoscatti sul suo profilo Instagram, ma ha commesso un errore grammaticale aggiungendo una “g” di troppo alla parola “disagio”.

Un errore può, però, capitare a chiunque ma gli haters non perdonano.

Gli haters si scatenano con commenti offensivi e cattivi

Appena pubblicata questa didascalia a corredo delle foto, gli haters si sono subito accorti dell’errore grammaticale e hanno commentato con frasi del tipo: «Che disagio avere i milioni e non saper parlare»

E, ancora: «Ma attraversa la strada e finiscila di fare la convinta», oppure: «Belen si scrive “disagio” con una sola G», e, anche: «che vitaccia…», «leggi un libro» e ancora tanti altri.

Qualche giorno fa Belen aveva subito un altro attacco sui social e a sua difesa era intervenuta la mamma.

Belen, solo qualche giorno fa era stata di nuovo nel mirino degli haters perchè lei in vacanza con il marito e i figli aveva postato diverse foto che la ritraevano in vari momenti della giornata e gli haters le avevano detto che stava copiando, nelle foto e nelle pose, Chiara Ferragni. A quel punto, era intervenuta la mamma di Belen, Veronica Cozzani , che ha dato dell’”ignorante” a chi aveva attaccato e criticato la figlia mentre nè Belen nè la Ferragni hanno commentato in alcun modo.