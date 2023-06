La vita in diretta, Alessandro Greco, parole pesanti contro Alessandro Siani “Non fai ridere”, interviene un altro ospite a difesa di Siani

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, mercoledì 28 giugno, è andata in onda un’altra puntata dell’ultima settimana de La vita in diretta che, da lunedì, diventerà La vita in diretta estate e sarà condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini che stanno già scaldando i motori. Certamente, anche questa estate la trasmissione sarà amatissima e seguitissima sia perché i conduttori piacciono molto sia perché il format della Vita in diretta, sulla cui falsa riga sarà anche la Vita in diretta in estate è una garanzia di successo

Ma torniamo a ieri, alla puntata condotta dal giornalista calabrese, Alberto Matano e vediamo cosa è accaduto in puntata.

Alessandro Greco usa parole pesanti contro il comico Alessandro Siani: “Le sue battute sul peso non fanno ridere”

Ieri, durante la parte pop del programma di Alberto Matano è andato ospite, tra gli altri, il conduttore Alessandro Greco.

Durante la chiacchierata, si è parlato di un tema di grande attualità, il politically correct, di quanto poco oggi si possa dire che subito si sfocia in un attacco al politically correct ma anche di quanto sia difficile mantenersi nei giusti binari. A questo proposito, la sua l’ha voluta dire l’ospite Alessandro Greco che, con parole dirette e anche abbastanza dure, ha attaccato il comico napoletano, Alessandro Siani per quell’episodio che ci fu a Sanremo quando, dal palco dell’Ariston prese in giro di fronte a tutti un ragazzino un po’ sovrappeso, chiedendogli: “Riesci a sederti sulla poltrona?”. Su quell’episodio e su Alessandro Siani, Greco ha detto: “Per esempio la battuta che abbiamo sentito nel servizio con tutto l’affetto e la simpatia per Siani a me non piace, come dire trascende nel disprezzo verso la persona ed un suo problema fisico che secondo me non fa ridere.” Siani, dopo quella battuta ebbe parecchi problemi perchè furono in tanti ad attaccarlo; lui prima si difese dicendo che il ragazzino era un attore, dunque, era suo complice poi chiese scusa e si fece una foto con il ragazzino.

Interviene un altro ospite a difesa di Alessandro Siani

A difesa di Alessandro Siani è intervenuto un altro ospite de La vita in diretta, Andrea Perroni, il volto di Rai2 Social Club che ha detto così: “Può succedere che alcune volte durante la prestazione, magari per coprire un buco, ti manca la lucidità.”