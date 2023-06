Fiorello, dopo quello che mi ha detto Pippo Baudo non ho voluto più lavorare per diversi anni

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello ed il periodo terribile che non ha mai raccontato. “Crisi di sette anni”, la confessione inedita del conduttore.

Fiorello è uno degli showman più amati di tutti i tempi e su questo non c’è alcun dubbio. In questi mesi ha condotto un programma che ha avuto un grandissimo successo. Stiamo parlando di Viva Rai 2, che è terminato lo scorso 9 giugno. Un cast d’eccezione quello che ha seguito Fiorello in tutti questi mesi.

Viva Rai 2, tra i personaggi anche Gabriele Vagnato

Tra i diversi personaggi che hanno preso parte al programma, anche lui Gabriele Vagnato, il famoso youtuber che nella trasmissione ha vestito i panni dell’inviato. Proprio in quest’ultimi giorni lo stesso Gabriele ha voluto fare un annuncio molto importante, ovvero l’arrivo di un format intitolato Giorno di prova. Per l’occasione è stato per ben 24 ore insieme al noto showman, ovvero Fiorello. I due hanno affrontato diversi argomenti, come il programma con cui Fiorello ha ottenuto il successo, ovvero Karaoke.

La confessione di Fiorello

Lo showman ha raccontato nel dettaglio di aver lasciato il programma che andava in onda su Italia 1, dopo aver letto un’intervista del grande Pippo Baudo.“Dopo l’abbandono affrontai una crisi di sette anni. La gente in me vedeva sempre quello del Karaoke. Prima che mi levassi quella coperta di ghisa ce ne è voluto di tempo”. Queste le dichiarazioni di Fiorello che ha raccontato qualcosa di inedito. Fiorello con Gabriele ha parlato liberamente e lo ha fatto senza alcuna remora, svelando anche alcuni retroscena inediti della sua carriera e della sua vita privata.

Pippo Baudo e le parole profetiche su Fiorello

Ma cosa aveva dichiarato Baudo in quell’intervista? Il conduttore aveva espresso il suo punto di vista su Fiorello, dicendo di lui che era bravissimo e che sicuramente aveva davanti a sè un futuro roseo. Pippo aveva anche aggiunto che Fiorello doveva stare attento perchè Karaoke lo stava vampirizzando.“Ebbi una reazione immediata e dissi di non volerlo più fare”, ha aggiunto Fiorello il quale ha dato effettivamente ragione a Pippo perchè per diverso tempo non ha ricevuto chiamate.