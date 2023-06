Sabrina Ferilli compie gli anni e la battuta che fa sugli anni che passano lascia tutti senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Sabrina Ferilli ha compiuto gli anni ed ha fatto ironia sulla sua età, con delle stories su Instagram.

Sabrina Ferilli è una nota attrice, una tra le più amate di sempre. Icona di femminilità e di sensualità, Sabrina ha compiuto proprio oggi gli anni e di candeline ne ha soffiato ben 59 anni. Al momento non è stata pubblicata alcuna foto di Sabrina in festa, niente torte o regali, ma una cosa è certa, ovvero che l’attrice ha fatto ironia sulla sua età. Come sempre bellissima, la Ferilli si è mostrata sempre più ironica, simpatica e divertente. Ma vediamo cosa ha riferito.

Sabrina Ferilli compie gli anni e soffia 59 candeline

Sabrina Ferilli ha compiuto gli anni, soffiando ben 59 candeline. Tanti, tantissimi i messaggi che la stessa ha ricevuto nel corso della giornata. Molti hanno voluto farle gli auguri sui social e parliamo sia di semplici follower che di amici e colleghi. Così, l’attrice ha voluto ringraziare tutti, postando un semplice ma significativo messaggio ovvero “Grazie“.

Ironia della Ferilli sulla sua età

Poi l’attrice ha pubblicato una storia in cui si vedono due volantini appartenenti a due famosi supermercati ed entrambi pubblicizzavano uno sconto pari al 20% per fare la spesa , sconto dedicato però solo agli over 60. Sabrina anche in questo caso ha utilizzato la sua solita ironia, aggiungendo all’immagine un commento. “Un anno ancora e finalmente ne avrò diritto anch’io”. Indubbiamente sono stati tantissimi i commenti arrivati sotto al post, così come le interazioni con emote di risate

Il segreto di bellezza di Sabrina

Nonostante non sia più giovanissima, Sabrina continua ad essere una delle donne più belle e più in forma del mondo dello spettacolo italiano. Ma qual è il segreto della sua bellezza? In realtà, così come lei stessa ha confessato un pò di tempo fa, non ama particolarmente fare delle diete. Giusto ogni tanto si concede dei periodi di detox, ma sostanzialmente l’attrice è una buona forchetta, ama la buona cucina ed il buon vino.”Mi piacciono i rossi e i carboidrati, non riesco a dire no ad una pizza o ad un piatto di pasta. Non accetto privazioni”, aveva dichiarato un pò di tempo fa l’attrice.