Filippo Bisciglia senza barriere: “Con Pamela stesso problema di una coppia di Temptation”

Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island è tornato a parlare ed ha fatto una confessione del tutto inedita sulla sua vita privata.

E’ iniziata la nuova edizione di Temptation island, il programma di Canale 5 che ha già avuto un grandissimo successo. La prima puntata ha raggiunto ascolti record e non si fa altro che parlare di questo. Filippo Bisciglia, il conduttore in queste ore è tornato a parlare del suo programma, ma ha anche fatto un paragone che ha spiazzato un pò tutti quanti. Il famoso conduttore ha così paragonato la sua storia con Pamela Camassa a quella di una delle coppie protagoniste di Temptation Island. Ma di chi si tratta nel dettaglio?

Temptation Island, al via la nuova stagione del programma di Canale 5

Dopo qualche anno di stop, per via della diffusione della pandemia da Covid, è tornato in onda il programma dell’estate, ovvero Temptation Island. Il programma sta ottenendo degli ascolti davvero molto importanti. Come sempre al timone del programma Filippo Bisciglia, il conduttore che si è raccontato nel corso di un’intervista al settimanale Chi, parlando del programma ed anche della sua vita privata. Da circa 16 anni Filippo sta insieme a Pamela Camassa, reduce da una esperienza all’Isola dei famosi.

Parla il conduttore Filippo Bisciglia

Proprio per via di questi impegni, Pamela non ha potuto stare al fianco del suo compagno durante le registrazioni di Temptation in Sardegna. “Pami, per scaramanzia, non veniva mai i primi cinque giorni, non c’era mai per il primo sbarco e il primo falò, è così da sempre. Poi, arrivava. Ora mi ha raggiunto per il mio compleanno, il 24 giugno. Ho compiuto 46 anni, accidenti”. Queste le parole di Filippo che dal 2014 è il conduttore del programma di Canale 5. Ad ogni modo, nonostante siano trascorsi tanti anni, le dinamiche sono praticamente sempre le stesse.

Il conduttore paragona la sua storia con Pamela a quella di Vittoria e Daniele di Temptation

Tra le tante coppie, c’è quella formata da Vittoria e Daniele, fidanzati da quattro anni e con diversi problemi, dettati dal fatto che hanno obiettivi ben diversi, così come due differenti stili di vita. Lei vorrebbe un figlio, lui non è pronto per fare questo passo in avanti. Bisciglia ha anche ammesso di essersi trovato in questa situazione con Pamela, e per questo ha fatto questo paragone con i due attuali concorrenti del suo programma. “Ci sono passato pure io con Pami. Negli anni ci siamo detti: “Proviamo”, “No aspettiamo”, poi ancora “Proviamo”, alla fine passa il tempo. Oggi dico che forse avremmo dovuto farlo prima. Io oggi mi sarei immaginato con un ragazzino di dieci anni con cui giocare. Però se ne è parlato tanto, anche troppo, forse, di questo tema”. Questa la confessione di Filippo.