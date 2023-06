Marracash va giù pesante sulla storia d’amore con Elodie: “Mai più una storia così”

0 SHARES Condividi Tweet

Marracash parla della sua storia d’amore con Elodie, finita ormai da due anni e fauna dichiarazione molto forte.

Marracash, uno tra i più famosi rapper è tornato a parlare in questi giorni della sua storia d’amore con Elodie, la nota cantante ed ex allieva di Amici. La loro relazione è finita da circa due anni, ormai lei sta insieme ad Andrea Iannone da circa un anno e sembra aver cambiato totalmente pagina. Ma cosa ha riferito il rapper?

Marracash torna a parlare della sua storia d’amore con Elodie

Marracash, uno dei più famosi e talentuosi rapper della scena musicale italiana, ha parlato in questi giorni nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Gianluca Gazzoli, sul suo canale Tik Tok. Tra i vari argomenti da lui trattati, Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash è tornato a parlare della sua storia d’amore con Elodie, finita da circa due anni. Il rapper ha spiegato quelli che sono stati i motivi per cui preferirebbe che non si parlasse più di questo argomento, ovvero della sua relazione con la cantante.

Ecco perchè il rapper preferirebbe che non se ne parlasse più

Nonostante i due non stiamo più insieme da diverso tempo, in molti continuano a parlare della loro storia d’amore.“Sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storia e c’è ancora gente che me ne scrive e immagino anche a lei”. Queste le parole del rapper. “È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano. Quindi lo capisco, ma tutto questo non fa per me”, ha aggiunto Marracash.

I motivi della rottura

Per la prima volta il rapper ha voluto parlare anche dei motivi che secondo lui hanno contribuito alla fine della loro relazione. Marracash parla di pressione mediatica, che sicuramente ha fatto tanto. “Tutto il tam tam mediatico, il fatto che si parli continuamente di cosa fa uno, di cosa fa l’altro. C’è gente che fantastica e poi anche esige, vuole, critica, rompe. Capisci? Si trasforma veramente in una storia in cui ognuno dice la sua e diventa un po’ complicato”. Queste ancora le sue parole.