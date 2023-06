Oggi è un altro giorno, Jasmine Carrisi parla di Romina Power in un modo molto duro, Serena Bortone senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso è stata ospite nel salotto di Serena Bortone, ad Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai 1. Ad un certo punto, la figlia del cantante di Cellino San Marco ha rilasciato delle dichiarazioni molto dure nei confronti di Romina Power. Ecco le parole della giovane Carrisi.

Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso ospite a Oggi è un altro giorno

Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso è stata ospite nella giornata di oggi nel salotto di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno. La giovane, che recentemente ha tentato di sfondare nel mondo della musica italiana presentando un brano insieme al padre ed a Clementino, si è raccontata nel salotto di Oggi è un altro giorno il programma che tra l’altro domani andrà in vacanza, forse in modo definitivo.

Le dure parole su Romina Power

Jasmine ha parlato di diversi argomenti e tra questi ha anche parlato di Romina Power, l’ex moglie del padre. Ebbene, parlando proprio di quest’ultima, la giovane ha utilizzato dei toni abbastanza duri.“Con Romina Power come dicevo in un’intervista, non ho un rapporto ma comunque ci salutiamo cioè ovviamente lavora con mio padre e la mamma delle mie sorelle… Penso che abbiano costruito una bella carriera e una bella famiglia insieme però non so come dire, non fa parte del mio nucleo”. Queste le parole di Jasmine che ha così lanciato una frecciatina non indifferente alla Power, lasciando la conduttrice senza parole.

Jasmine parla delle sue sorelle Romina Carrisi e Cristel

La figlia di Albano e Loredana Lecciso non ha quindi alcun tipo di rapporto con Romina, se non legato al solo saluto. Diverso invece il rapporto tra Jasmine e le sue sorelle, le figlie di Albano e Romina, ovvero Cristel e Romina Carrisi.“Con loro parlo tanto soprattutto per i problemi sentimentali perché li hanno affrontati prima di me”, ha confessato la figlia di Albano. Così come aveva già fatto in passato, anche in questa occasione Jasmine ha confessato di aver sofferto in passato per il gossip sui genitori. “Entravo in una edicola ed era tappezzata di copertine con il volto dei miei genitori ed all’inizio non è stato bello, per una ragazzina è stato abbastanza pesante. A loro però non l’ho detto”.