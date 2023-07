Aurora Ramazzotti, le chiedono se è di nuovo in attesa e lei risponde con una battuta

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti al centro di un’indiscrezione che ha del clamoroso. A parlare adesso è stata la stessa influencer che ha tolto ogni dubbio.

Aurora Ramazzotti è diventata mamma solo da poche settimane ma in realtà non si fa altro che parlare di lei. Proprio in queste ore si sta diffondendo un’indiscrezione che ha dell’incredibile. Si vocifera che l’influencer sia di nuovo incinta, ma come stanno le cose? A parlare è stata proprio la figlia di Michelle Hunziker, ma cosa ha riferito?

Aurora Ramazzotti al centro di un’indiscrezione che ha del clamoroso

Aurora Ramazzotti è diventata mamma solo da pochi mesi e sicuramente la sua vita è completamente cambiata. Sempre molto attiva sui social, anche se meno rispetto a quando non era ancora diventata mamma, Aurora in queste ore è stata protagonista di alcune indiscrezioni. Si mormora infatti che la figlia di Eros e di Michelle Hunziker possa essere di nuovo incinta. Una seconda gravidanza per Aurora? L’indiscrezione è iniziata a circolare su Instagram e nello specifico in una fanbase che conta oltre 2.6 milioni di seguaci.

Aurora in attesa del secondo figlio?

Una volta diffusa questa indiscrezione, ad ogni modo, la stessa Aurora è voluta intervenire per fare un pò di chiarezza al riguardo. Ovviamente Aurora ha risposto in modo ironico, così come è solita fare. Aurora ha messo in evidenza la domanda fatta da un suo seguace, che le ha chiesto se fosse in attesa di un altro bebè dopo il piccolo Cesare. “Incinta del secondo?”, ha chiesto il seguace di Aurora. Quest’ultima ha immediatamente replicato, togliendo ogni dubbio rispondendo “No, del dessert”.

Michelle ed Eros sempre più vicini

Nessuna gravidanza per Aurora ed il compagno Goffredo Cerza, che in realtà sono diventati genitori soltanto da pochi mesi. Il piccolo Cesare è nato il 30 marzo.Il piccolino è il cocco di casa, ed anche i suoi nonni dopo l’arrivo di Cesare sono ancora più uniti. Eros e Michelle infatti, sono davvero felicissimi dell’arrivo del loro primo nipotino e questo li ha uniti ancora di più. Va detto però che non c’è in alcun modo nessun ritorno di fiamma tra i due, ma solo un legame di stima e di grande affetto. Amicizia profonda che li lega da tantissimi anni e nulla di più, del resto Eros è fidanzato con Dalila Gelsomino da un pò di tempo ormai. Michelle è invece single.