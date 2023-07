Sgarbi al veleno contro Amadeus: “Non si deve permettere di irridere di me, lui che è uguale a Gabriella Carlucci”

0 SHARES Condividi Tweet

Sgarbi e Morgan al centro di una polemica che vede coinvolto anche Amadeus. Il critico d’arte fa delle precisazioni, poi tira in ballo la sorella di Milly Carlucci.

Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte ma anche personaggio televisivo spesso presente in varie trasmissioni, in questi giorni ha rilasciato delle dichiarazioni che non sono passate inosservate. Il critico d’arte, per via di queste dichiarazioni è finito al centro della polemica che in qualche modo vede coinvolti anche Morgan ed Amadeus. Ma facciamo un pò di chiarezza e cerchiamo di capire che cosa è accaduto.

Vittorio Sgarbi al centro di una nuova polemica

Vittorio Sgarbi, il noto critico d’arte è finito al centro di una polemica che coinvolge anche altri noti personaggi del mondo della televisione. Vittorio e Morgan, nel corso della serata del MAXXI, dove sono stati ospiti hanno rilasciato delle dichiarazioni sulla prossima edizione del Festival di Sanremo, ponendo dei dubbi sulla direzione artistica di Amadeus che sarà al timone della kermesse canora più importante d’Italia per la quinta volta consecutiva.

Le dichiarazioni del critico d’arte e di Morgan contro Amadeus

Secondo Sgarbi, Amadeus non dovrebbe scegliere le canzoni partecipanti alla kermesse. Anche Morgan era intervenuto commentando e dicendo che far dirigere il Festival cinque volte consecutivamente allo stesso presentato è antidemocratico. Subito dopo queste dichiarazioni, lo stesso Amadeus sui social aveva pubblicato un post piuttosto misterioso, che in molti hanno interpretato come una replica al politico ed al cantante. Anche Fiorello aveva postato sui social un video attraverso il quale aveva palesemente difeso il suo amico Amadeus. Ad ogni modo, in queste ore Sgarbi è tornato a parlare di questa vicenda, ed ha fatto delle precisazioni.

La replica di Amadeus, i chiarimenti del critico d’arte

“Voglio ribadire che sono andato al MAXXI per uno spettacolo di e con Morgan”, ha detto Sgarbi che poi ha anche nominato Fiorello e Amadeus.“A personaggi di buona ma non eccelsa qualità, come Fiorello e Amadeus, non si può consentire di irridere non me, che ho l’esperienza e la forza per difendermi, ma Morgan stesso, uomo dai trascorsi familiari tormentati, ma spirito nobile e grande musicista“. Ma non è finita qui, visto che il critico d’arte ha poi aggiunto dell’altro. “La sua conoscenza e competenza musicale è indiscutibilmente superiore a quella di Amadeus, buon presentatore, come Gabriella Carlucci, ma non è un grande musicista”. Queste le parole di Sgarbi che in questa polemica ha anche tirato in ballo Gabriella Carlucci, la sorella di Milly.