Fiorello umilia Sgarbi e Morgan: «Avere ragione voi,  Amadeus non è capace» e poi li asfalta, Morgan replica: “Fate tutto solo per soldi”

Due giorni fa, Morgan e Vittorio Sgarbi, avevano deriso Amadeus che, a detta loro, andrebbe cacciato dalla conduzione del Festival di Sanremo perchè incapace. Sgarbi, quale sottosegretario alla cultura, aveva detto che si sarebbe occupato di questo caso e avrebbe fatto in modo che il posto di Amadeus fosse preso da Morgan. Ieri, Fiorello, grande amico di Amadeus, ha detto la sua asfaltando e contraddicendo, con esempi alla mano, ciò che sostengono i due. Anche Amadeus, che di solito in interviene mai, aveva dato loro degli “idioti” non direttamente ma con un post sui social che tutti avevano interpretato come diretto proprio a Sgarbi e a Morgan.

Ma vediamo cosa ha detto Fiorello, con la spalla di Biggio e cosa ha replicato Morgan.

Fiorello asfalta Morgan e Vittorio Sgarbi

Fiorello ha fatto un video che ha pubblicato su Instagram nel quale ha messo k.o Morgan e Vittorio Sgarbi che avevano offeso e ridicolizzato Amadeus nel suo ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo.

Fiorello, sul profilo social di Fabrizio Biggio, ha detto: «Ho letto la frase di Amadeus, molto probabilmente ce l’aveva con l’onorevole Sgarbi. Che cosa hanno detto Sgarbi e Morgan? Che Amadeus non sarebbe capace di fare quello che sceglie le canzoni di Sanremo. E avete ragione!».

E così prendendo a sua volta in giro Morgan e Vittorio Sgarbi ha continuato snocciolando una serie di canzoni scelte da Amadeus in questi quattro anni di conduzione artistica che sono stati dei successi incredibili e facendo finta che siano canzoni brutte:

«’Fai Rumore’?, Brutta, Amadeus non sei capace! E chi l’ha scelta? Amadeus! ‘Come si balla’ di Dargen D’Amico, che è durata per un anno, ancora oggi la ballano? E quell’altra, ‘Ovunque sarai’, di Irama? Bruttissima, sempre in classifica…”

E poi ha continuato: “E ‘Apri tutte le porte’ ? Orrenda. E ‘Brividi’, che ha fatto emozionare milioni di persone…chi le ha scelte? Amadeus! E ‘Zitti e Buoni’, dei Maneskin che hanno vinto il festival? Amadeus, li hai rovinati! E Tananai e ‘Tango’? Brutta, nessuno la ascolta!».

E poi Fiorello e Biggio si sono rivolti direttamente a Vittorio Sgarbi che aveva detto di voler cacciare Amadeus: «Sgarbi, non devi fare niente, perché ha finito. Questo è l’ultimo». E poi, ancora, hanno preso in giro Morgan definendolo “genio”: «Adesso lanceremo una petizione affinché Morgan diventi il direttore artistico, così finalmente potremo sentire canzoni di successo, non queste cag***e . Evviva Sgarbi, evviva il genio Morgan e speriamo che nel prossimo Sanremo il genio possa prendere il festival, così impari Amadeus, vedrai il successo che avrà Morgan come direttore artistico. Evviva il genio».

Morgan replica subito dopo

Morgan, appena ha sentito e visto questo video, ha immediatamente replicato: «Forse non avete capito che io non voglio nè condurre nè partecipare nè dirigere Sanremo. Io semplicemente sogno che sia libero da egemonie e potentati, che sia una meravigliosa rifioritura della canzone italiana».

E poi ha continuato: «Non ho paura di voi, siete dei mostri e siete dei prepotenti, siete degli aggressivi e fate tutto solo ed esclusivamente per ragioni di denaro. Non avete un solo ideale che sia uno, non avete una sola visione che sia una. Volete vincere una gara contro chi? Contro una persona che quando ha l’occasione di andare in scena lo fa con impegno serietà e competenza?».

E poi ha terminato così: “La musica sta da un’altra parte».