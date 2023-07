Pomeriggio 5, Dagospia rivela: “Uno solo è il motivo per il quale la d’Urso è stata mandata via”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara d’Urso non condurrà più Pomeriggio 5 e il suo contrato con Mediaset scadrà a dicembre 2023. Questa notizia è ormai di dominio pubblico. Dopo tante illazioni sulla motivazione di questa scelta forte da parte di Mediaset, è intervento Dagospia che ha rivelato quale è l’unico e vero motivo dietro questa grossissima novità. Vediamo cosa ha detto il giornale di Roberto D’Agostino.

Dagospia “Uno solo è il motivo per il quale è stata mandata via Barbara d’Urso”

Dagospia è intervenuto sulla discussione che ha animato i social su quel fosse il motivo della cacciata di Barbara d’Urso che in tanti hanno attribuito al suo modo trash di fare televisione e ha spiegato che l’unico vero motivo sono gli ascolti bassi della trasmissione e che il trash non c’entra nulla: “Barbara “col cuore” finisce ai giardinetti – come dago–anticipato, Pier Silvio Berlusconi mette alla porta la d’Urso: quella che per anni è stato considerato un pilastro di Mediaset, s’è vista chiudere due programmi in pochi mesi fino all’addio al pomeriggio di Canale 5. Pier Silvio vuole ripulire il biscione dal trash? Non proprio visto che manda in onda “Temptation Island”: la verità è che la d’Urso non portava più a casa i numeri”.

Le dichiarazioni di due delle opinioniste di Barbara d’Urso, Corinne Clery e Vladimir Luxuria

Corinne Clery e Vladimir Luxuria hanno detto la loro su questa drastica decisione di Mediaset. Corinne Clery ha detto: “Davvero Barbara d’Urso è stata mandata via? Credo che si meritasse il rinnovo del contratto, è una brava professionista e ha sempre fatto quello che le hanno chiesto. Troverà sicuramente altro”. Invece, Vladimir Luxuria in occasione di un’intervista a FanPage ha dichiarato: “Con Barbara d’Urso ci siamo scritte. L’ho ringraziata fortemente perché ho lavorato molto con lei. Mi ha sempre dato molto spazio in tutte le sue trasmissioni: da Domenica Live a Live – Non è la d’Urso. A Live, in particolare, ha continuato ad andare in onda durante i mesi della pandemia essendo sotto testata giornalistica. In quel periodo ho lavorato grazie a lei che mi chiamava tutte le settimane. Mi sento davvero di ringraziarla, di ringraziare lei e i suoi autori, da Barbara Calabresi a Ivan Roncalli. Mi hanno sempre permesso di esprimermi liberamente su qualsiasi argomento”.