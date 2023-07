Estate in diretta, appena iniziata e già nella bufera: il web si rivolta: “Cattivo gusto, spazzatura”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, lunedì 3 luglio, è andata in onda la prima puntata de Estate in diretta che ha preso il posto de La vita in diretta condotta dal giornalista calabrese, Alberto Matano. A condurre Estate in diretta ci sono Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini che si sono divisi il programma, lui si occupa della parte relativa ai fatti di cronaca e lei a quella più leggera, inerente l’intrattenimento. Ieri, già alla prima puntata, però, sui social si è scatenata una bufera perché l’inviata Barbara De Palma, già inviata de La vita in diretta, ha realizzato un servizio con un’intervista che è stata definita in modo pesante “spazzatura”. Vediamo di che si tratta e perchè sui social l’attacco è stato così severo.

Barbara De Palma fa un’intervista e i social si rivoltano: “Spazzatura”

Ieri, l’inviata de Estate in diretta ha intervistato la mamma e il nonno, la signora Daniela ed al padre Elio della povera ragazza diciasettenne, Michelle Maria Causo, barbaramente uccisa.

Barbara Di Palma ha posto alla mamma di Michelle una domanda molto dura: “Lei è rimasta lì sul pavimento agonizzante ma non sappiamo per quanti minuti ma come ti fa sentire il fatto che se avesse chiamato i soccorsi tua figlia sarebbe ancora qui con noi?”. La mamma di Michelle è rimasta senza parole dopo questa domanda ed è apparsa assai turbata. Dopo questa intervista, sui social, si è scatenata la bufera, infatti i commenti sono stati tuti di questo genere: “Per mia sensibilità, ho trovato veramente di cattivo gusto il fatto che la giornalista di #estateindiretta #RAi nell’intervistare la mamma di #Michelle, le abbia menzionato il fatto che la figlia sia stata lasciata ad agonizzare per ore. È la madre, cavolo! Servizio spazzatura.”

Qualcun’altro ha detto: “Ma davvero? Sensibilità zero.”

Nunzia De Girolamo mette a paragone Ciao Maschio con Estate in diretta

Qualche giorno fa, Nunzia De Girolamo ha rilasciato un’intervista a Today nella quale ha fatto un paragone tra Ciao Maschio e Estate in diretta: “Sono due mondi completamente diversi, ma userò un ingrediente che mi caratterizza, che è la curiosità. Ero molto curiosa di conoscere la vita degli ospiti che ho intervistato, in un programma che mi ha dato grandi soddisfazioni anche in termini di share, e da quest’altra parte c’è la curiosità di capire la vita delle persone, i disagi, e di regalare un sorriso in una parte del programma in cui si parlerà di spettacolo. Racconteremo l’Italia vera e speriamo che ci siano meno casi possibili di cronaca nera, ma si farà. Sarà più o meno nella linea di Alberto Matano, che credo abbia fatto una stagione straordinaria quest’anno”.