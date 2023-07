Elodie ospite di un boat party, si sente male per le onde: “Ho la nausea”

0 SHARES Condividi Tweet

Elodie ospite speciale di un boat party ha intrattenuto tutti i presenti con la sua musica ma ad un certo punto ha confessato di avere la nausea e di provare difficoltà ad esibirsi tra le onde.

Tutti amano Elodie, celebre artista italiana diventata particolarmente nota al pubblico grazie al talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Da quel momento la sua carriera è cresciuta sempre di più fino a farla diventare una delle cantanti più amate in Italia. Proprio di recente Elodie si è esibita su una barca in occasione di un boat party. E proprio nelle ultime ore si sta tanto parlando di quanto detto dall’artista sulla barca in questione. Ma vediamo esattamente a cosa stiamo facendo riferimento.

Incredibile esibizione di Elodie su una barca

Tanti i video condivisi nelle scorse ore sui social, e di preciso su TikTok, da moltissimi personaggi noti che hanno avuto la possibilità di essere presenti ad fantastico boat party. Stiamo di preciso parlando di una festa organizzata da Peroni Nastro Azzurro su una barca a largo della costa di Capri nella giornata di domenica 2 luglio 2023. Tra i tanti personaggi noti presenti sulla barca non è assolutamente passata inosservata la presenza di Elodie, ospite d’onore, che ha intrattenuto tutti i presenti con la sua musica. L’artista si è infatti esibita cantando alcuni dei suoi brani più celebri, ma ad un certo punto si è rivolta al pubblico presente facendo una particolare rivelazione.

La rivelazione dell’artista agli ospiti

Nello specifico la nota cantante, che da ormai diversi mesi ha ritrovato la felicità al fianco del pilota motociclistico italiano Andrea Iannone, durante la sua esibizione ha vissuto un mix di sensazioni diverse. Da una parte la gioia di poter cantare durante un evento così particolare, dall’altra parte però il doverlo fare tra le onde. Facendo quindi i conti con il malessere che queste possono provocare. Elodie ha fatto il possibile per intrattenere al meglio i presenti all’evento, ma ad un certo punto ha anche colto l’occasione per rivelare quello che era il suo reale stato d’animo.

Le parole espresse da Elodie

“Ho un po’ di nausea, sono onesta è difficile… Questa è la mia prima volta, sono molto felice di farlo con voi, ma è la prima volta ed è difficile cantare con le onde, molto difficile”. Queste nello specifico le parole espresse da Elodie che con molta sincerità ha voluto informare i presenti del disagio vissuto in quei momenti. Nonostante ciò l’artista è comunque riuscita a far divertire, ballare e cantare tutti.