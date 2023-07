Barbara D’Urso, Vladimir Luxuria rivela “Io l’ho sentita dopo che è stata mandata via da Mediaset”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso fuori da Mediaset, a parlare Vladimir Luxuria che ammette di aver sentito la conduttrice in questi giorni.

Barbara D’urso è stata fatta fuori da Pomeriggio 5 e dopo l’ufficialità di questa notizia, non si fa altro che parlare di questo. Sono in molti ad essere rimasti piuttosto stupidi dal fatto che Barbara non sarà più la conduttrice del programma pomeridiano. A parlare, nelle scorse ore è stata Vladimir Luxuria, la quale ha rilasciato un’interessante intervista, facendo delle rivelazioni sul futuro della conduttrice. Ma cosa ha riferito?

Barbara D’Urso fatta fuori da Pomeriggio 5

Vladimir Luxuria in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando di tanti argomenti, tra cui anche l’esclusione di Barbara D’Urso da Pomeriggio 5. Ricordiamo che ad ufficializzare l’addio di Barbara a Pomeriggio 5 è stata Mediaset nella giornata di sabato 1 luglio, quando ha diramato un comunicato ufficiale. La conduttrice al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo. Una cosa però ormai è certa, ovvero che dopo 14 anni Barbara non sarà più al timone della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Vladimir Luxuria parla della D’Urso e ammette di averla sentita dopo il comunicato di Mediaset

Vladimir ha riferito di aver sentito Barbara subito dopo l’uscita da Pomeriggio 5. L’opinionista ha fatto sapere di essere riconoscente alla D’Urso per tutto quello che ha fatto per lei in questi anni.“Con Barbara d’Urso ci siamo scritte. L’ho ringraziata fortemente perché ho lavorato molto con lei. Mi ha sempre dato molto spazio in tutte le sue trasmissioni: da Domenica Live a Live – Non è la D’Urso. A Live, in particolare, ha continuato ad andare in onda durante i mesi della pandemia essendo sotto testata giornalistica. In quel periodo ho lavorato grazie a lei che mi chiamava tutte le settimane. Mi sento davvero di ringraziarla, di ringraziare lei e i suoi autori, da Barbara Calabresi a Ivan Roncalli”. Queste le parole di Luxuria, la quale ha riferito di essere stata a lungo convinta del fatto che Barbara tornasse a Pomeriggio 5 il prossimo anno, ma così non sarà.

Le parole dell’opinionista

“Non so cos’è accaduto e non entro nel merito ma sono sicura che una come lei, che sono andata ad applaudire anche a teatro, avrà tantissime altre opportunità. Se l’ho sentita affranta? Preferisco non entrare nel merito, ma sono certa che abbia già altri progetti”. Queste ancora le parole dell’opinionista rilasciate a Fanpage.