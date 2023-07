Nicola Porro non prende bene le decisioni di Mediaset che lo riguardano, cosa sta accadendo

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara Palombelli è stata fatta fuori da Stasera Italia. Nicola Porro non sarà il suo sostituto, Bianca Berlinguer potrebbe approdare su Mediaset.

E’ tempo di rivoluzioni in casa Mediaset. Dopo l’annuncio su Barbara D’Urso che ha lasciato tutti senza parole, essendo stata esclusa da Pomeriggio 5, adesso è la volta di altri conduttori. Sta anche destando parecchio scalpore la vicenda che vede come protagonista la giornalista e conduttrice di Cartabianca. Da diversi giorni circola infatti un’indiscrezione relativa all’imminente passaggio dalla Rai a Mediaset. Adesso è arrivata l’ufficialità ed è stata fatta chiarezza. Ma come stanno le cose?

Terremoto in casa Mediaset

Terremoto in casa Mediaset, dopo che Barbara D’Urso è stata fatta fuori dall’azienda e non sarà più la conduttrice di Pomeriggio 5. Ebbene, in queste ore si sta parlando anche di un’altra vicenda, quella che vede come protagonista la conduttrice di Cartabianca. Secondo alcune indiscrezioni che circolano da diversi giorni, la conduttrice dovrebbe passare da Rai a Mediaset e solo adesso è stata fatta chiarezza al riguardo. Nel pomeriggio l’azienda pubblica ha infatti diramato un comunicato, ammettendo di aver ricevuto le dimissioni della giornalista.

Berlinguer lascia la Rai e approda a Mediaset?

“Bianca Berlinguer ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma Cartabianca…”. Queste le parole del comunicato. Insomma, la Berlinguer dovrebbe passare su Rete 4, ma ancora manca l’ufficialità. Sicuramente quando a breve verranno presentati i palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva, si potrà fare ancora più chiarezza. Ma non finisce qui, visto che sulla base di alcune indiscrezioni raccolte da Il Corriere della sera, anche la Palombelli come Barbara avrebbe perso il suo posto.

Nicola Porro non sostituirà la Palombelli a Stasera Italia, chi al suo posto?

La conduttrice che in un primo momento si pensava potesse essere sostituita da Nicola Porro a Stasera Italia, verrà molto probabilmente sostituita da Bianca Berlinguer che ha concluso la sua esperienza alla Rai.“Sarà lei a prendere il posto lasciato libero da Barbara Palombelli a Stasera Italia, il talk politico che va onda dal lunedì al venerdì in access prime time…”. Questa l’indiscrezione de Il Corriere. Ma come l’avrà presa Nicola Porro per non essere stato scelto come successore della Palombelli? “Nicola Porro sperava di essere promosso in quello slot e pare non l’abbia presa benissimo…Sta facendo il diavolo a quattro…”, queste le parole che si leggono Il Corriere.