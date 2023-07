Grande Fratello, il post di Signorini smentisce tutte le indiscrezioni: “Quante se ne leggono”

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini nelle scorse ore ha scritto un post sui social tramite il quale sembrerebbe aver voluto smentire i rumors emersi nelle ultime ore sulla nuova edizione del Grande Fratello.

Manca ancora un po’ all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello ma nonostante ciò sono molti coloro che hanno iniziato a porsi delle domande. Nelle ultime ore ad esempio nuove indiscrezioni sono emerse su chi potrebbero essere le nuove opinioniste del reality show ma ecco che a mettere le cose in chiaro ci ha pensato subito il conduttore Alfonso Signorini. Vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Le indiscrezioni sulle nuove opinioniste del Grande Fratello

Il Grande Fratello è pronto a ripartire a settembre con una nuova edizione ricca di novità. A condurre sarà ancora una volta Alfonso Signorini ma al suo fianco, stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni, non ci saranno più Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Chi prenderà quindi il loro posto? Questa la domanda che si stanno ponendo molti fan del programma e alla quale hanno risposto Alberto Dandolo e Giuseppe Candela. Nello specifico quest’ultimi hanno rivelato di aver saputo che a sostituire le due opinioniste sopracitate potrebbero essere Katia Ricciarelli e Paola Barale. Ma,cosa c’è di vero in tutto questo? Lo stesso Alfonso Signorini sembrerebbe essere intervenuto sulla questione tramite i social.

Il post social condiviso da Signorini

Alfonso Signorini nelle scorse ore ha condiviso sui social, e di preciso su Instagram, un post che sembrerebbe essere una chiara smentita. Nello specifico il celebre conduttore e giornalista di Chi ha condiviso una particolare immagine contenente le parole ‘blablabla’ e a questa ha poi aggiunto una breve didascalia ovvero “Quante se ne leggono”. In tanti si sono chiesti e hanno chiesto al diretto interessato quale fosse il significato di tali parole. Per molti altri invece non c’è alcun dubbio, Signorini ha voluto smentire anche se in modo velato le parole di Dandolo e Candela. Ma, sarà davvero cosi?

Importanti novità nella nuova edizione

Intanto proprio di recente il conduttore ha rilasciato alcune dichiarazioni fornendo alcune indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello. L’inizio del reality è previsto per il prossimo 18 settembre 2023 e la particolarità di questa edizione è legata al fatto che saranno presenti sia vip sia nip. E quindi personaggi noti ma anche personaggi completamente sconosciuti. Signorini a tal proposito ha voluto chiarire che proprio i Nip saranno persone comuni “come il vicino di casa”. Infine nelle ultime settimane si è parlato della possibile partecipazione al reality di Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso. Ma a smentire tale indiscrezione è stata proprio la storica compagna di Albano Carrisi che sulle pagine di Vero ha rivelato di essere stata contattata dalla redazione ma di non aver accettato in quanto non riuscirebbe a stare per 24 ore consecutive sempre sotto l’occhio della telecamera.