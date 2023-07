Barbara D’Urso, la sua reazione dopo l’addio a Pomeriggio 5 è molto dura e stupisce tutti

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice di Pomeriggio 5 reagisce dopo l’addio a Pomeriggio 5. Cosa è accaduto?

Non si fa altro che parlare dell’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Nella giornata di sabato è arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Mediaset che ha ufficialmente fatto sapete che Barbara da settembre non sarà più la conduttrice di Pomeriggio 5 e che il suo contratto scadrà a dicembre 2023. La notizia ha lasciato tutti completamente di stucco ed in molti si chiedono per quale motivo Barbara sia stata fatta fuori dall’azienda per la quale ha lavorato per tantissimi anni. Non sappiamo ancora le motivazioni, ma una cosa si è capita, ovvero che Barbara non ha preso bene la decisione dei vertici.

Barbara D’Urso fatta fuori da Pomeriggio 5

Barbara è stata sempre molto attiva sui social, soprattutto su Instagram, dove spesso ha condiviso dei video relativi alla sua vita privata. Ha pubblicato selfie e video di lei intenta a fare le sedute di allenamento alle sette in punto ogni mattina, o le passeggiate insieme agli amici e tanto altro ancora. Ad ogni modo, in questi giorni Barbara non ha pubblicato più nulla e questo suo silenzio è apparso piuttosto misterioso e carico di significato.

Barbara non pubblica più niente da giorni

Sicuramente, visto la situazione Barbara ha volutamente deciso di non pubblicare più nulla sui social. Una reazione abbastanza dura che la dice lunga sul suo stato d’animo. Sicuramente non sta vivendo uno dei momenti migliori della sua vita, è vero, ma Barbara così come ha dimostrato in altre occasioni, anche questa volta sarà forte e tornerà presto sui social. Intanto, stando ad alcune indiscrezioni, la D’Urso sta avviando una nuova attività lontana dalla tv, ovvero un’agenzia di organizzazione di eventi.

Milly Carlucci corteggia Barbara, approderà a Ballando?

All’orizzonte ci sono anche tanti progetti che vedranno Barbara impegnata tra teatro, podcast e organizzazione di eventi. Insomma, sicuramente Barbara non rimarrà senza lavoro. Si è anche parlato di una possibile partecipazione a Ballando con le stelle e pare che stia stata proprio la stessa Milly Carlucci ad aver detto più volte di aver corteggiato Barbara chiedendole di partecipare al suo programma.