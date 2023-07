Unomattina estate, il gesto che fa Serena Autieri lascia senza parole Tiberio Timperi, momento di grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Autieri e Tiberio Timperi sono stati protagonisti di un siparietto molto simpatico che non è passato inosservato. Ma cosa è accaduto?

Serena Autieri e Tiberio Timperi stanno portando avanti una nuova edizione di Unomattina estate. Ad ogni modo, proprio nel corso della puntata di oggi, è accaduto qualcosa di inaspettato che ha lasciato senza parole proprio il conduttore. Ma di cosa stiamo parlando?

Unomattina estate, qualcosa di inaspettato lascia Tiberio senza parole

Nella mattinata di oggi è andata in onda una nuova puntata di Unomattina estate ed improvvisamente è accaduto qualcosa che ha lasciato perplesso in primis Tiberio Timperi e poi anche tanti altri. Il conduttore ha intervistato due ospiti, subito dopo ha cambiato argomento, parlando di vacanze.“Chi può permetterselo, anche perchè le vacanze costano…Abbiamo visto che gli alberghi sono raddoppiati, anche triplicati…Il prezzo percepito non è quello che si legge sui giornali, spiace dirlo…”, ha detto il conduttore che ha manifestato il suo stupore nell’apprendere tutto questo.

Serena Autieri fa sobbalzare il suo collega, ecco la reazione

Il conduttore è stato raggiunto da Serena Autieri la sua collega, che lo ha colto di sorpresa. “Buongiorno”, ha detto Serena, facendo letteralmente sobbalzare Timperi che dopo lo spavento iniziale,si è messo a ridere. Questa scena piuttosto divertente ed esilarante ha anche tanto divertito i telespettatori che come sempre ormai commentano quanto accade in tv sui social. “Sembrava la pubblicità del Botticello Folonari…Tu sei giovane e non te la puoi ricordare…C’era la pubblicità di uno che…”, ha aggiunto poi il conduttore chiendendo alla sua collega di cosa avrebbero parlato subito dopo. “Tra pochi istanti parleremo di matrimonio, come lo si organizza…Abbiamo degli esperti che ce lo diranno, poi Barbara De Rossi e ficcheremo anche il naso nella Royal Family…”, ha replicato Serena.

Tiberio torna a parlare del caro vacanze

Una volta che la conduttrice ha terminato il suo spazio, parlando di matrimonio, di come si organizzano le nozze, con la partecipazione speciale di diversi esperti, Tiberio Timperi è tornato a parlare. Il conduttore ha ripreso a parlare dell’argomento principale, ovvero il caro vacanze che purtroppo ha rovinato i piani di tantissime famiglie italiane.