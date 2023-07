Estate in diretta Nunzia De Girolamo in diretta avverte Gianluca Semprini: “Ti potrei far vedere i sorci verdi” e lui “Eh, lo so”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, martedì 4 luglio, è andata in onda un’altra puntata de Estate in diretta, condotta, in tandem, da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini che, stando già ai primi ascolti, pare se la stiano cavando egregiamente, come era prevedibile. Infatti, lei è molto piaciuta alla conduzione del programma in seconda serata Ciao Maschio e lui, già molto rodato, ha anche condotto, in coppia con Roberta Capua, un’altra edizione de Estate in diretta, convincendo molto il pubblico. Ieri la De Girolamo, sempre molto frizzante e allegra, ha provato a provocare, simpaticamente, il collega con una battuta ad effetto. Vediamo cosa ha detto la De Girolamo e come ha risposto e reagito Semprini.

Nunzia De Girolamo provoca Gianluca Semprini: “Potrei farti vedere i sorci verdi”

Ieri la puntata è stata, come al solito, molto piacevole e, tra le altre cose, si è anche parlato della attrice strepitosa Gina Lollobrigida perché ieri sarebbe stato il suo compleanno, il 96esimo.

Parlando di questo argomento è stato detto, nel servizio mandato in onda, che lei teneva tanto a Andrea Paciolla e che se qualcuno gli avesse, in qualche modo, dato fastidio, lei ‘gli avrebbe fatto vedere i sorci verdi’. Quando il servizio è terminato e in studio si è continuato a parlare dell’argomento, Semprini ha chiesto alla De Girolamo se lei quell’espressione, “far vedere i sorci verdi”, la usa. E allora, l’ex parlamentare, gli ha risposto subito:

“Diciamo che io la uso spesso e te li potrei far vedere i sorci verde per tutta l’estate.”

La reazione di Gianluca Semprini alla battuta di Nunzia De Girolamo

Il botta e risposta tra i due è continuato, infatti, lui non se l’è tenuta e le ha risposto: “Eh lo so, lo so… e sono passate solo due puntate ma torniamo sulla Lollo.”

Poi i due conduttori hanno cambiato argomento ma quando la trasmissione stava per terminare, Semprini sempre stando al gioco con la De Girolamo ha detto ai suoi ospiti: “Mi farà vedere i sorci verdi quindi ho bisogno di aiuto.”

La coppia Semprini De Girolamo funziona alla grande e, anche se la stagione per loro due è appena iniziata, sembrano molto compatibili caratterialmente e, certamente, insieme faranno trascorrere una piacevole estate leggera ma anche informata a tutti gli italiani che vorranno seguirli.