Uomini e Donne, Armando Incarnato: “Isabella Ricci, vergogna”, scoppia la rivolta sui social

Isabella Ricci ha messo la parola fine al matrimonio con Fabio Mantovani.

I due si erano conosciuti e innamorati nel programma di Maria De Filippi, Uomini e donne e lì sembrava fosse esplosa la scintilla che, però, si è spenta molto velocemente.

Armando Incarnato, pare, non si sia affatto stupito di tale rottura e sui social e, in particolare su Instagram, ha detto la sua che, però, ha scatenato una vera e propria rivolta. Vediamo cosa è accaduto.

Armando Incarnato scrive un post al veleno contro Isabella Ricci

Armando Incarnato, saputa la notizia della rottura tra Isabella Ricci e Fabio, su Instagram ha scritto così:

“Le coppie nate per interesse sono destinate ad uno spiacevole disinteresse nel preservare perlomeno un minimo di rispetto nei confronti dell’ex partner. E pensare che a dire di ‘qualcuno’ che non ne ha mai ‘azzeccata’ una avrei dovuto prendere esempio e imparare la parola amore da qualcun altro! Che vergogna solo i numeri non indovino”.

Ma sui social c’è stata una vera e propria rivolta e tutti hanno invitato Incarnato a farsi un po’ i fatti suoi e a non mettere sempre il dito in situazioni che non lo riguardano soprattutto quando di mezzo c’è la fine di un matrimonio.

Fabio Mantovani mette a tacere tutte le voci sulla fine del suo matrimonio

Fabio Mantovani, qualche giorno fa, ha voluto mettere qualche puntino sulle i dopo le dichiarazioni della sua ormai ex moglie, Isabella Ricci e ha scritto così sui social: «Preferisco non parlare delle cause della fine del mio matrimonio… so bene che non commentare le provocazioni e le false accuse può sembrare accondiscendente ma, per il momento, scelgo di mantenere una rigorosa riservatezza sulla fine del mio matrimonio per evitare che un dispiacere privato diventi una chiacchiera da bar».

E poi, però, ha voluto precisare: «Mi permetto di sottolineare che il fatto che il matrimonio era il nostro…per quanto riguarda il riserbo calerei un pietoso velo”.

E pi ha concluso così: “Credo che da quanto si legge nei vari commenti si possa rivelare che molti sanno cose che erano solo del nostro matrimonio ed io non ho mai pubblicato o riferito niente. Ai posteri ed alla coscienza di noi due l’ardua sentenza».