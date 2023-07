Rai 2, Lorena Bianchetti alla conduzione di nuovo programma che avrà qualcosa in comune con Uomini e donne

0 SHARES Condividi Tweet

Un programma del tutto nuovo sembrerebbe essere in arrivo su Rai 2 nel corso della prossima stagione televisiva. E a condurre, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, dovrebbe essere Lorena Bianchetti. Ma esattamente, di che programma stiamo parlando? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Nuovo programma in arrivo su Rai 2

Un nuovo dating show dovrebbe arrivare su Rai 2 nel corso della prossima stagione televisiva. Stiamo nello specifico parlando di un programma prodotto da Cast Diva Group che, stando a quanto rivelato da TvBlog, sarà dedicato all’amore anche se non come accade su Canale 5 all’interno del programma condotto dalla De Filippi ovvero Uomini e Donne. A fornire qualche informazione in più sul programma in arrivo su Rai 2 è proprio l’annuncio di casting che recita tali parole: “Hai un figlio/a dai 18 ai 45 anni che non ha ancora trovato l’anima gemella? Pensi di conoscere il tipo di persona che potrebbe renderlo/a felice? Scrivi al numero 3463809615. È in arrivo il programma che fa al caso tuo”.

Le indiscrezioni sulla nuova trasmissione

Stando a quanto emerso dall’annuncio di casting sembrerebbe quindi che l’invito a scrivere al programma sia rivolto a tutti quei genitori che desiderano trovare l’anima gemella ai propri figli. Molto importante è precisare che ad oggi non è stato ancora rivelato quello che sarà il titolo di tale trasmissione che, sempre stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, dovrebbe andare in onda il fine settimana. L’obiettivo della rete in questione ovvero la Rai sembrerebbe essere quindi quello di puntare su un programma in linea con quelli che sono gli interessi dei telespettatori. Anche se, ha voluto chiarire TvBlog, l’intento è quello di creare un programma diverso da Uomini e Donne.

Lorena Bianchetti scelta come conduttrice?

Chi sarà impegnato nella conduzione di questo nuovo programma? Sempre stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che per condurre tale trasmissione sia stata scelta Lorena Bianchetti. La celebre conduttrice nel corso della sua carriera ha condotto programmi come Pomeriggio 2, Al Posto Tuo, Domenica In e molto altro ancora. Per lei quindi, secondo quanto rivelato da TvBlog la Rai sembrerebbe aver pensato ad un “contesto in linea con la sua immagine pubblica, anche se declinato in un dating show”. Per ulteriori informazioni sul nuovo programma di Rai 2 non ci rimane che attendere ulteriori indiscrezioni.