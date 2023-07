Mediaset, le novità previste per la stagione televisiva 2023/2024: i programmi confermati e le fiction in arrivo

0 SHARES Condividi Tweet

Pier Silvio Berlusconi in occasione della serata dei palinsesti che si è tenuta a Cologno Monzese ha rivelato quelle che sono le novità previste per la stagione televisiva 2023/2024.

Tante novità sono in arrivo su Mediaset nel corso della prossima stagione televisiva che prenderà il via a partire da settembre 2023. E ad annunciarle è stato proprio Pier Silvio Berlusconi ieri 4 luglio. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Le novità Mediaset previste per la nuova stagione televisiva

Proprio ieri, martedì 4 luglio, a Cologno Monzese si è tenuta la serata dei palinsesti. Una serata nel corso della quale Pier Silvio Berlusconi ha annunciato quali saranno le novità che caratterizzeranno la nuova stagione televisiva 2023/2024. Nello specifico parlando di Canale 5 è possibile dire che proprio in autunno verrà trasmesso “Amore + Iva” ovvero il nuovo show condotto da Checco Zalone. Confermati per Gerry Scotti i programmi ‘Lo show dei record’, ‘Tu si que vales’ e ‘Caduta libera’. Ma non solo, al noto conduttore è stata affidata anche la conduzione di altre due trasmissioni ovvero ‘Io canto generation’ e ‘La ruota della fortuna’. Parlando proprio di Tu si que vales le novità riguardano anche l’assenza di Belen Rodriguez e Teo Mammuccari. Proprio al posto di quest’ultimo è in arrivo Luciana Littizzetto. E poi ancora la novità di cui si sta più parlando riguarda Pomeriggio 5 che a partire da settembre non sarà condotto più da Barbara D’Urso ma da Myrta Merlino, celebre giornalista di La7.

I reality show, programmi e fiction in onda su Canale 5

Parlando di reality show una grande novità riguarda l’arrivo su Canale 5, dopo Natale, della versione invernale di ‘Temptation’. Poi ancora sono stati confermati il ‘Grande Fratello’ il cui inizio è previsto in autunno e L’Isola dei Famosi che dovrebbe andare in onda nel 2024 sempre con Ilary Blasi. E’ inoltre prevista una nuova edizione di ‘Felicissima sera’ con Pio e Amedeo, ‘Zelig’, ‘Michelle Impossible’. Presenti su Canale 5 anche ‘Il Volo’, Elisa, Max Pezzali, e Orietta Berti. E ancora, tra i programmi confermati è possibile menzionare ‘Ciao Darwin’, ‘Avanti un altro’, ‘Striscia la Notizia’, ‘C’è posta per te’. Tante anche le fiction in arrivo su Canale 5. Tra queste è possibile menzionare “Maria Corleone’, ‘Anima gemella’, ‘La voce che hai dentro’, ‘Se potessi dirti addio’, ‘Fantastici 5’, ‘Vanina Guarrasi’, ‘Bardot’, ‘Storia di una famiglia per bene’, ‘Viola come il mare’.

I programmi trasmessi su Italia 1 e Rete 4

Parlando di Rete 4 ecco che la grande novità è quella che riguarda l’arrivo di Bianca Berlinguer alla quale sarà affidato un programma in prima serata. Ma non solo, la conduttrice sarà impegnata anche, alternandosi con Nicola Porro, nella conduzione di ‘Stasera Italia’. E sempre su Rete 4 arriverà poi ‘Verità Nascoste’ con Gianluigi Nuzzi. Mentre invece ad essere confermati sono stati programmi come ‘Fuori dal coro’, ‘Dritto e rovescio’, ‘Zona bianca’, ‘Quarta Repubblica’, ‘Quarto Grado’. Per quanto riguarda Italia 1 invece la grande novità riguarda la conduzione de ‘Le Iene’ affidata a Veronica Gentili. Enrico Papi sarà invece impegnato nella conduzione della nuova edizione de ‘La pupa e il secchione’ e nella conduzione di un nuovo programma musicale il cui inizio è previsto nel 2024. In primavera su Italia 1 arriverà poi la nuova edizione de ‘La Talpa’ che però non sarà più prodotta dalla Fascino ma da RTI. Confermati poi ‘Freedom-Oltre il Confine’ e ‘Italia 1 on stage’. Infine per quanto riguarda il mondo del calcio ecco che su Canale 5, Italia 1 e canale 20 verranno trasmessi la Coppia Italia, Champions League, Uefa Nations League, Supercoppa italiana nuova formula.