Barbara d’Urso piena di rabbia: “Ora dico tutto quello che mi hanno fatto in Mediaset in questi anni, ne ho sopportate tante”

Barbara d’Urso ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica in cui ha rivelato cosa c’è stato dietro la rottura con Mediaset e quello che ha dovuto sopportare in questi anni.

Barbara d’Urso ha rotto il silenzio e ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica che ha titolato così: “Sono stata lasciata a casa senza alcun preavviso”.

Barbara d’Urso ha parlato con il giornalista di Repubblica e, come un fiume in piena, ha detto: “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo con la decisione. Io non ho concordato niente”.

Il comunicato a cui si riferisce la d’Urso recitava così: “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione televisiva l’artista non condurrà più Pomeriggio Cinque”.

Ma lei ha smentito: “Voglio dire la verità, far capire come sono andate le cose. Ne ho sopportate tante, forse un giorno le racconterò. Ho messo la testa sotto l’acqua perché lavoravo con passione, ma questa volta no”.

E così inizia a raccontare: “Live Non è La d’Urso? “Chiuso dopo tre stagioni a tre puntate dalla fine. Motivo? Mai saputo”.

La d’Urso ha definito i modi che Mediaset ha usato con lei: “Inaccettabili, mi hanno ferito”.

E, ancora ha detto che i problemi sono sorti quando il suo agente, Lucio Presta, ha chiesto una prima serata che non è mai arrivata e così Presta ha chiesto di sciogliere il 2 di giugno “e siamo liberi di andarci a cercare un lavoro a stretto giro“, ma “Pier Silvio Berlusconi è inamovibile: Barbara fino a dicembre è con noi, troveremo altre cose“. E poi ha continuato: “Il 28 vengo a sapere che dopo 15 anni non ci sarò più. Modi inaccettabili, mi hanno ferito. Prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare il mio pubblico? Mi hanno lasciato a casa in pochi giorni”.