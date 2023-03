Oggi è un altro giorno, Christian De Sica fa una terribile gaffe, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa oggi pomeriggio Christian De Sica ha commentato l’esperienza da giudice a Tale e Quale Show rendendosi protagonista di una gaffe incredibile.

Anche oggi Serena Bortone è andata in onda con una nuova puntata di Oggi è un altro giorno. E proprio nel corso di tale appuntamento è stato presente in collegamento video il celebre attore italiano Christian De Sica. Quest’ultimo però si è reso protagonista di una particolare gaffe di cui si sta tanto parlando nelle ultime ore. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Christian De Sica ospite di Oggi è un altro giorno

Anche oggi, giovedì 16 marzo 2023, Serena Bortone è tornata in onda con una nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Ospite in studio la nota presentatrice Milly Carlucci che proprio il prossimo venerdì tornerà in onda in prima serata su Rai 1 con il programma intitolato Il cantante mascherato. Insieme a lei in studio anche alcuni ex protagonisti delle precedenti edizioni, tra questi Mietta ma anche Valerio Scanu e Simone Montedoro. Ad un certo punto in collegamento video è arrivato anche Christian De Sica che quest’anno insieme a Iva Zanicchi e Serena Bortone ricorpirà il ruolo di giudice nel programma in questione.

La gaffe dell’attore a Oggi è un altro giorno

Proprio durante il suo intervento Christian De Sica si è reso protagonista di una terribile gaffe. L’attore infatti ha voluto precisare di non voler fare la parte del cattivo come a Tale e Quale Show dove, ha aggiunto “prendevamo in giro le persone che cantavano da cani”. De Sica ha quindi aggiunto di voler essere buono soprattutto perchè nel programma Il Cantante Mascherato più che un giudice sarà un vero investigatore che dovrà scoprire, come il pubblico da casa, chi si nasconde sotto le maschere. Proprio le sue parole riferite a Tale e Quale Show hanno reso l’attore protagonista di una gaffe incredibile. Il motivo? La presenza nello studio di Oggi è un altro giorno di Mietta che proprio quando De Sica era giudice di Tale e Quale Show era una concorrente del programma.

De Sica chiede scusa a Katia Ricciarelli

Sempre durante il suo intervento a Oggi è un altro giorno Christian De Sica ha colto l’occasione per chiedere scusa a Katia Ricciarelli per la clamorosa gaffe fatta a Domenica In. L’attore a tal proposito ha voluto precisare di aver fatto una terribile figuraccia e ha provato a giustificarsi affermando “La voce arriva talmente distorta da dietro le maschere che non si capisce”. In sua difesa è intervenuta proprio Milly Carlucci che ha voluto precisare quanto De Sica sia una persona educata. Tanto da esserci rimasto davvero male per quanto accaduto a Domenica In quando non avendo riconosciuto la voce della Ricciarelli aveva detto che sicuramente sotto la maschera non vi era una cantante perché troppo stonata.