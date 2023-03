Oggi è un altro giorno, Serena Bortone fa una gaffe e l’ospite diretto: “Non devi diminuire i miei riconoscimenti”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

A Oggi è un altro giorno, nella puntata di ieri mercoledì 15 marzo la conduttrice ha commesso una gaffe con il Premio Oscar Dante Ferretti.

Serena Bortone è la conduttrice di Oggi è un altro giorno, il programma noto di Rai 1 che va in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14.00. Ebbene, molto spesso capita che la conduttrice si lasci andare a qualche frase che non passa inosservato al pubblico di casa o a qualche piccola gaffe, spesso molto divertenti. Questo è proprio quello che è accaduto nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 15 marzo 2023. Pare che la Bortone abbia proprio fatto una piccola gaffe, seppur per errore. Ma cosa è accaduto?

Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ospita il Premio Oscar Dante Ferretti

Serena Bortone nella giornata di ieri, mercoledì 15 marzo 2023 ha condotto una nuova puntata di Oggi è un altro giorno e come sempre non sono mancati i momenti divertenti ed esilaranti. Ad un certo punto però, la conduttrice avrebbe fatto una gaffe che ha del clamoroso, con il Premio Oscar Dante Ferretti. Tutto è accaduto nel momento in cui la conduttrice ha annunciato lo scenografo.“Prego si accomodi Maestro… Lei ha vinto 3 Premi Oscar e 7 nomination…”. Dopo aver pronunciato questa frase, è stato lo stesso scenografo a fare un appunto e correggere la conduttrice.

La gaffe della conduttrice, imbarazzo per la Bortone

“Ehy sono 11 nomination… non cominciamo a diminuire, poi non solo io ma anche mia moglie altri 3 Premi oscar e 9 nomination…”, ha detto Dante Ferretti ovviamente con il sorriso. Grande imbarazzo per la Bortone che ha tentato, tra le risate, di giustificarsi, dicendo “Succede che si sia un pò di confusione”. Ad ogni modo, durante questa chiacchierata all”interno dello studio della Bortone, l’uomo ha risposto a diverse domande, ovviamente sulla sua carriera e sulla sua vita privata e lo ha fatto sempre con tanta ironia e sarcasmo. La Bortone quasi all’inizio gli avrebbe chiesto se preferisse il “Lei” o il “Tu” e lo scenografo avrebbe risposto “Va benissimo anche il Voi”.

L’intervista a Ferretti

Insomma, tante simpatiche gag durante questa intervista. Poi, tornato serio, Dario Ferretti ha fatto una confessione importante.“Dopo essere stato nominato 6 volte agli Oscar senza vincerlo non ci credevo più, quasi non ci volevo più andare fino a Los Angeles. Mi sono detto: ma chi se ne frega! Pensavo che sarebbe finita come le altre volte. Ed è brutto quando aspetti un verdetto. Alla fine sono andato solo perché ha insistito Scorsese”.Fortunatamente le cose poi sono andate diversamente e sia lui che la moglie, Francesca Lo Schiavo, anche lei scenografa, di Premi Oscar ne hanno vinto diversi e li custodiscono gelosamente sulle mensole dell’IKEA.