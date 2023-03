La vita in diretta nella bufera, sui social in molti l’attaccano, ecco il motivo

0 SHARES Condividi Tweet

Molte critiche e commenti al vetriolo contro La vita in diretta, dopo la puntata di ieri mercoledì 15 marzo 2023. Ma cosa è accaduto?

A La vita in diretta nella puntata di ieri qualcosa sembra non sia affatto piaciuto ai telespettatori. Stiamo parlando di una delle trasmissioni più amate di sempre, quella condotta da Alberto Matano, ex volto del Tg1 e oggi uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Tornando alla puntata di ieri, sembra che qualcosa non sia piaciuto ai fedeli telespettatori. Ma cosa è accaduto?

La vita in diretta, qualcosa accaduto nella puntata di ieri non è piaciuto al pubblico

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, qualcosa nella puntata di ieri de La vita in diretta non ha convinto i telespettatori. La puntata è andata in onda come sempre a partire dalle ore 15.20 fino alle 18.50. A condurre questa trasmissione, Alberto Matano il quale però avrebbe commesso un piccolo “errore” che è stato notato dai telespettatori a casa. Sembra che il pubblico non abbia apprezzato il fatto che il conduttore abbia tardato a far sentire la sua voce sul web o meglio su Twitter.

I telespettatori critici, ecco alcuni dei commenti apparsi sui social

Diverse le critiche da parte del telespettatori, che si sono riservati sui social per esprimere il loro disappunto su alcuni aspetti della trasmissione. A quanto pare, al pubblico non è andato giù il fatto che la puntata di ieri abbia avuto un tocco troppo giornalistico ed anche troppo informativo, poco spazio alla parte più “leggera”. Qualcuno ha definito la puntata di ieri parecchio pesante, per via dei tanti servizi di cronaca che sono andati in onda. Qualche utente e telespettatore si è detto stanco di dover sempre sentire notizie brutte, di morte, cariche di negatività e qualche altro ha addirittura sostenuto che più che La vita in diretta, dovrebbe chiamarsi La morte in differita.

La vincitrice di The Voice Kids e il suo coach, una botta di vita all’interno del programma

Fortunatamente a portare un pò di allegria in puntata ci hanno pensato Maria Teresa Reale e Clementino, ovvero la vincitrice di The voice Kids e il suo coach. I due hanno mandato via la tristezza ed hanno fatto divertire il pubblico di Rai1. “Finalmente una botta di vita @Clementinoiena e la sua punta di diamante #MariaTeresaReale <3 #Thevoicesenior #lavitaindiretta“, questo il commento di uno dei telespettatori.