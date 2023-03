Pomeriggio 5, Alessandra Mussolini gela Barbara D’Urso: “Di questo argomento non parlo”

0 SHARES Condividi Tweet

A Pomeriggio 5 scatta la censura per Alessandra Mussolini. Quest’ultima fa un annuncio shock e lascia tutti senza parole.

A Pomeriggio 5 nella giornata di ieri sembra essere scattata la censura, ma per quale motivo? La conduttrice, Barbara D’Urso ad un certo punto sembra sia rimasta piuttosto senza parole, ma per quale motivo? Cerchiamo di capire meglio che cosa possa essere accaduto nel corso della puntata di Pomeriggio 5 di ieri mercoledì 15 marzo 2023.

A Pomeriggio 5 si torna a parlare dell’eredità di Gina Lollobrigida

Barbara D’Urso nella giornata di ieri, mercoledì 15 marzo 2023 come sempre ha condotto una nuova puntata di Pomeriggio 5 che si è svolta come sempre. La conduttrice ha così parlato dei casi di cronaca più importanti del nostro paese. Uno di questi quello legato alla presunta veggente Gisella Cardia. La conduttrice ha poi parlato, nella seconda parte del suo programma anche di Gina Lollobrigida e di quello che è accaduto dopo la sua morte, le diatribe tra Rigau e Andrea Piazzolla. Barbara ha salutato così gli ospiti in studio e quelli che aveva in collegamento ed ha voluto l‘opinione di Alessandra Mussolini. Quest’ultima ha sorpresa pare abbia confessato di non poter dire nulla sulla vicenda, perchè diffidata proprio da Piazzolla.

Alessandra fa un importante annuncio “Sono diffidata”

“Non posso dire niente…Io credo che l’opinione sia libera, poi non si può essere conculcati…Io sono stata diffidata…Ho ricevuto una lettera da parte dell’avvocato Bernardini De Pace, che mi diffida dal parlare di Andrea Piazzolla…”, ha detto la Mussolini. La conduttrice Barbara D’Urso sarebbe intervenuta subito dopo dicendo di essere rimasta parecchio basita per la notizia della diffida, ma ha anche parecchio riso per il modo in cui Alessandra ha fatto l’annuncio. “Io sorrido…A parte il fatto che stimo tantissimo l’avvocato Bernardini De Pace, che è anche una mia amica per altro…Non sorrido sul fatto che lei abbia chiesto questo, ma sul modo in cui la Mussolini l’ha annunciato…”, ha detto Barbara.

L’intervento dell’avvocato Ingroia, poi la conduttrice fa un chiarimento

Subito dopo, è intervenuto in studio l’Avvocato Ingroia, il quale ha fatto un chiarimento, ovvero ha detto che nonostante Alessandra Mussolini sia stata diffidata, è comunque libera di dire la sua opinione sui fatti, senza dare però notizie false o infondate. “E’ libera, la diffida serve solo per mettere in guardia il diretto interessato che se dice delle cose false arriva la querela…”, ha chiarito il legale. La Mussolini però, avrebbe ribadito “E io non parlo”, come a voler far capire di non voler assolutamente alcun tipo di problema. “A Mediaset funziona così: se uno dei miei ospiti ha ricevuto una diffida noi chiediamo di non parlare di quella persona…Tu avvocato dici che lei è libera, no non è libera per noi a Mediaset perchè è stata diffidata…”. Questa la precisazione della conduttrice di Pomeriggio 5. “Allora non avete un buon ufficio legale…”, ha replicato l’avvocato Ingroia.