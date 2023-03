Heather Parisi, la figlia rivela: “Non la vedo da 10 anni” e lei sui social commenta la veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Heather Parisi in queste ore ha pubblicato un post al veleno, parlando della figlia e riservando a quest’ultima delle parole davvero al veleno. Cosa sta accadendo tra le due?

Heather Parisi nei giorni scorsi è stata ospite a Belve, il programma di Francesca Fagnani dove ha parlato di tanti argomenti anche piuttosto personali. Durante l’intervista la ballerina ha anche parlato di diversi aspetti della sua vita privata, facendo anche delle dichiarazioni sulla figlia Jacqueline con la quale si dice che da un pò di tempo abbia degli screzi. Mentre lei ha fatto intendere di non aver alcun problema con la figlia, quest’ultima nella giornata successiva alla messa in onda del programma, sembra abbia fatto un passo indietro e smentito le dichiarazioni della madre. Tra le due ci sarebbe stato un botta e risposta tramite social. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Heather Parisi ospite nel programma di Francesca Fagnani

Heahter Parisi nei giorni scorsi è stata ospite nel salotto di Belve, da Francesca Fagnani e pare che abbia rilasciato delle dichiarazioni sulla figlia Jacqueline che non sono affatto piaciute a quest’ultima. La ballerina, in realtà, pare avesse fatto intendere di non aver assolutamente alcun tipo di problema con lei. In realtà, la ballerina aveva detto di avere un rapporto normale con tutti i sui figli, intendendo proprio con le due figlie avute da relazioni precedenti, che vivono in Italia, mentre lei da diversi anni ormai vive ad Hong Kong. La conduttrice di Belve aveva chiesto alla ballerina, cosa provasse ad essere la suocera di Ultimo. La risposta della Parisi sarebbe stata “Ultimo chi?”, risposta che non è neppure piaciuta a tutti i fan del cantante che sui social hanno riservato alla ballerina delle parole abbastanza dure.

Dopo le dichiarazioni sulla figlia Jacqueline, la giovane replica e smentisce

Ad ogni modo, a distanza di 24 ore dalla messa in onda della puntata di Belve, sembra che Jacqueline abbia utilizzato i social per contraddire la versione data dalla madre. La replica della ballerina non è tardata ad arrivare. Heather Parisi avrebbe replicato con un post al veleno, sostenendo che la figlia arriverebbe addirittura a fire che userebbe i social soltanto per suscitare empatia e poter avere qualche like, sfruttando proprio questa vicenda. “Mia figlia utilizza i social per suscitare empatia e accalappiare qualche like in più…”, queste le parole della ballerina.

Il post della ballerina in risposta alla figlia, le parole su Ultimo

Un post davvero molto lungo e soprattutto al veleno quello di Heather, la quale ha anche aggiunto che spera un giorno la figlia possa far parlare di sè magari per le sue capacità, non utilizzando più il suo nome.“Auguro con tutto il cuore a Jacqueline di trovare altre strade al di fuori del mio nome per far parlare di sé…”, ha detto ancora la ballerina. Quest’ultima, nel suo post ha voluto puntualizzare ancora di conoscere bene Ultimo, il cantante che da un pò di tempo frequenta la figlia, ma ha anche detto di non sapere nulla di lui e per questo ha deciso di non rispondere alle domande a Belve, per non alimentare il gossip.