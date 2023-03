Tv Talk, Paolo Bonolis diretto: “Ad Avanti un altro sono stato cattivo solo una volta”, in studio restano tutti senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis fa una confessione a Tv Talk nel salotto di Massimo Bernardini. Ecco cosa ha raccontato il conduttore su Avanti un altro.

Nella puntata di TV Talk, andata in onda ieri sabato 11 marzo il conduttore di Canale 5 Paolo Bonolis ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando della sua carriera, dei suoi programmi ed ha anche svelato dei retroscena inediti. Di certo stiamo parlando di uno dei conduttori più famosi della televisione italiana, uno dei più amati di sempre. Nel corso di quasi 40 anni di carriera, Paolo ha condotto davvero tantissimi programmi, ha avuto modo di recitare anche in alcuni film, facendo tante esperienze quindi. Ad ogni modo, è sempre riuscito a collezionare tanti successi. Ospite nel salotto di Rai 3 di Massimo Bernardini, Paolo ha anche fatto una confessione.

Paolo Bonolis nel salotto di Tv Talk

Paolo Bonolis, uno dei conduttori più amati di sempre, è stato ospite nel salotto di Massimo Bernardini, a Tv talk,nella puntata che è andata in onda ieri sabato 11 marzo. Il conduttore ha risposto a tantissime domande sulla sua carriera, suoi suoi programmi ed infine ha anche fatto una confessione. Paolo ha raccontato di un momento ben preciso, ovvero quello in cui per la prima volta è stato molto cattivo con una concorrente di Avanti un altro

La confessione di Bonolis sulla volta in cui è stato tanto cattivo ad Avanti un altro

“L’unica volta che sono stato forse un po’ cattivo, me ne rendo conto, fu quando si sedette davanti a me una signora che era evidentemente compromessa dalla chirurgia…e mi disse ‘buonasera’ e mi venne istintivo dirle ‘buonasera a lei signora, lei chi era?’.” Ovviamente, il racconto ha fatto sorridere tutti i presenti in studio e molto probabilmente anche i telespettatori.

Le polemiche su Ciao Darwin, ecco le parole del conduttore

Domande inevitabili anche su Ciao Darwin, una delle trasmissioni più amate tra quelle condotte da Paolo. Nei giorni scorsi si sono diffuse delle notizie secondo le quali ci saranno delle novità molto importanti in questa edizione. A fare parecchio parlare in questi giorni è stato un tweet di uno degli autori Marco Salvati, che ha anticipato la suddivisione del pubblico in tre sezioni, ovvero gli uomini, donne e arcobaleno. In quest’ultima sessione andrebbero a sedere persone della comunità LGBTQ+. Nel momento in cui si è diffusa questa notizia, è scoppiata una polemica infinita sui social.“Non credo verrà messo in atto anche perché non ho capito perché gli LGBTQ+ non possano stare insieme a tutti gli altri senza bisogno di metterli in un cerchietto”. Queste le parole di Bonolis.