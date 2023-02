Maurizio Costanzo dice la sua su Andrea Delogu: “Come si comporta quando lavora”

0 SHARES Condividi Tweet

Il celebre giornalista e conduttore Maurizio Costanzo su Nuovo Tv si è espresso su Andrea Delogu esprimendo per la nota conduttrice delle parole di elogio e apprezzamento.

Andrea Delogu in diverse occasioni ha dimostrato di essere una bravissima conduttrice, non solo televisiva ma anche radiofonica. E proprio in sua difesa nelle ultime ore è intervenuto un noto giornalista italiano ovvero Maurizio Costanzo esprimendo delle bellissime parole. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Il commento di Maurizio Costanzo su Andrea Delogu

Andrea Delogu è una bravissima conduttrice alla quale nel corso degli anni sono state affidate diverse trasmissioni di grande successo. Tra queste ad esempio La vita in diretta estate ma anche Tim Summer Hits ecc. Di recente il pubblico ha avuto modo di vederla impegnata nella conduzione del PrimaFestival al fianco di Jody Cecchetto e gli Autogol ovvero Michele Negroni, Alessandro Trolli e Alessandro Iraci. E proprio a proposito di questa recente esperienza si è espressa una lettrice di Nuovo Tv scrivendo alla rubrica tenuta da Maurizio Costanzo. E nello specifico in tale occasione la lettrice ha voluto in qualche modo esaltare la bravura della Delogu e commentare l’inesperienza dei colleghi che l’hanno affiancata durante le varie serate del Festival.

Le parole della lettrice e la risposta di Costanzo

Nello specifico Mara da Barletta, questo il nome e la provenienza della lettrice di Nuovo Tv, ha rivelato che la scelta dei conduttori di PrimaFestival non è stata molto indicata. E nello specifico la donna ha definito Cecchetto e gli Autogol figli di e inesperti e ha sottolineato che l’unica che ha dimostrato di avere un po’ di talento è stata solo Andrea Delogu. A tali parole ha risposto proprio Maurizio Costanzo precisando “Andrea Delogu buca lo schermo, è spigliata ed è una grande esperta di musica.” La Delogu, come affermato poc’anzi, in diverse occasioni ha rivelato di essere una bravissima conduttrice. E anche se attualmente il suo nome non è legato a nessuna trasmissione ecco che si fanno sempre più insistenti le voci di presunti nuovi progetti che andranno in onda prossimamente.

Il commento di Costanzo sui volti nuovi del PrimaFestival

Sempre nel voler rispondere alla lettrice che ha scritto alla rubrica tenuta su Nuovo Tv ecco che Maurizio Costanzo ha voluto difendere anche i volti nuovi di PrimaFestival. Stiamo parlando di Jody Cecchetto e Gli Autogol a proposito dei quali Costanzo si è espresso affermando “E’ importante anche scommettere su volti nuovi”. E quindi dare modo a nuovi professionisti di poter fare esperienza.