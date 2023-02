Colapesce sbotta con un conduttore “Me ne posso andare e ti mando a quel paese”

0 SHARES Condividi Tweet

Colapesce e Dimartino ospiti in diverse trasmissioni e carichi di impegni. Nel corso di un’intervista il primo racconta un aneddoto.

Colapesce e Dimartino sono reduci da un grande successo ottenuto al Festival di Sanremo con il brano intitolato “Splash”. Ebbene, gli ultimi giorni sono stati piuttosto impegnativi per loro, visto che hanno preso parte a diversi programmi televisivi ed hanno rilasciato diverse interviste. Ad ogni modo, è stato proprio durante una delle ultime interviste che è accaduto un imprevisto. Un conduttore avrebbe fatto andare su tutte le furie Lorenzo, che si è lasciato andare ad un racconto durante la chiacchierata nel podcast Cachemire. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Colapesce e Dimartino tanti impegni dopo il Festival di Sanremo

Colapesce e Dimartino in questi giorni sono stati piuttosto impegnati con varie ospitate ed interviste dopo il Festival di Sanremo e dopo il grande successo ottenuto. Proprio durante una delle ultime chiacchierate, sembra che il conduttore radiofonico abbia fatto arrabbiare Lorenzo il quale si è lasciato andare al racconto di un aneddoto proprio durante la chiacchierata nel podcast Cachemire.

Colapesce racconta un aneddoto, il cantante si infuria contro un conduttore

“L’altro giorno a proposito di Pio e Amedeo ho fatto brutto ad un giornalista napoletano ad una radio in diretta. Gli ho detto ‘guarda io me ne posso anche andare adesso e ti mando a fare in co’. Ha esordito malissimo ed è calato il gelo. Io ero funereo, il gelo calato, poi dopo ha fatto tutte domanda ‘allora Sanremo’. L’ho rimesso al suo posto in un secondo. Poi ha chiamato il direttore al nostro ufficio stampa e si è scusato”. Queste le parole dichiarato da Colapesce. Quest’ultimo avrebbe poi continuato con il suo racconto. “Poi la cosa dei nuovi presentatori che sembrano sempre in una continua diretta di TikTok, che a me gira il ca**o. A me piace la gerarchia. Mi stai invitando, io sono l’artista, tu fai il tuo lavoro, io sono simpatico, ma non mi devi rompere i co****ni, sennò mi incavolo. Sembra che… cammini per strada e la signora ti prende si fa la foto che non le frega nulla di chi sei tu. Che poi apre la cover, gira la fotocamera, gli si chiude la copertina, stai 10 minuti con una che non gli frega nulla”.

La versione dei fatti di Dimartino

Dopo Colapesce sarebbe intervenuto Dimartino che ha voluto raccontare l’accaduto con altre parole, dando la sua versione dei fatti.“Sì perché il ragazzo ha esordito tipo ‘Ah Colapesce ma sai che tu sei uguale ad Amedeo di Pio e Amedeo’. Subito, senza dire buongiorno. A noi colpisce la maleducazione. Ad esempio qui invece siamo arrivati ci siamo presi un caffè con voi, piacere Antonio. Si dimentica spesso il limite tra show ed educazione. Dai siamo signori di 40 anni“. Non sappiamo però chi sia stato il conduttore che ha fatto parecchio arrabbiare Colapesce.