Al Bano lascia tutti a bocca aperta: “Il mio sogno più grande riguarda Loredana e Romina”

Al Bano nel corso di una recente intervista ha rivelato di avere il grande desiderio di condividere il palco insieme all’ex moglie Romina Power e l’attuale compagna Loredana Lecciso.

Sono trascorsi pochi giorni da quando Al Bano è salito sul palco del teatro Ariston per esibirsi al fianco di due famosi e amatissimi artisti ovvero Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Ed ecco che proprio al noto artista di Cellino San Marco il magazine Nuovo sull’ultimo numero ha voluto dedicare un articolo rivelando anche qual è il suo più grande desiderio.

Il grande desiderio di Al Bano

Al Bano il prossimo mese di maggio spegnerà ben 80 candeline ma nonostante ciò dimostra di avere ancora tantissima grinta ed energia. E proprio ad Al Bano il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha dedicato un articolo rivelando quello che è il suo grande desiderio. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Il grande sogno di Al Bano è quello di avere sul palco, insieme, la compagna Loredana Lecciso e l’ex moglie Romina Power. “Il mio desiderio è avere Romina e Loredana insieme sul palco…Sarebbe il regalo più bello…”, queste nello specifico le sue parole. Chissà, magari il prossimo compleanno in arrivo potrebbe essere l’occasione ideale per le due donne soddisfare il desiderio del noto artista.

Il rapporto di Al Bano con i figli

Il settimanale Nuovo ha poi colto l’occasione per parlare del rapporto che lega Al Bano ai suoi figli. Nello specifico l’artista ha avuto ben 4 figli da Romina Power e 2 da Loredana Lecciso. E proprio nel corso di una recente intervista ha rivelato di aver sempre provato ad avere con tutti loro un rapporto profondo. Sempre Al Bano di recente ha poi rivelato di trovarsi spesso a pensare ai momenti speciali trascorsi con i figli quando erano dei bambini. E quindi ad esempio i momenti legati ai viaggi ma anche i tranquilli momenti trascorsi in casa.

Al Bano in viaggio per il suo compleanno

Il settimanale Nuovo ha poi rivelato che Al Bano trascorrerà il suo 80esimo compleanno in viaggio, e nello specifico in tour. Stiamo nello specifico parlando del tour intitolato “La mia vita” ma non solo. Al Bano sarà anche protagonista di uno show all’Arena di Verona intitolato “Quattro volte venti” che andrà in onda nello specifico il prossimo 20 e 21 maggio. E chissà, magari questa potrebbe essere l’occasione giusta per la Lecciso e Romina Power esaudire il suo grande sogno.