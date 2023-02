Renato Zero al veleno contro C’è posta per te: “Non dovevano comportarsi così, ecco cosa farò la prossima volta”

0 SHARES Condividi Tweet

Renato Zero si scaglia contro Rosa Chemical e Fedez per il bacio sul palco dell’Ariston. Ecco cosa ha detto il cantante.

Sta facendo ancora parlare il bacio tra Rosa Chemical e Fedez che abbiamo visto sul palco dell’Ariston. In tanti ne stanno parlando e sembra che non sia proprio piaciuto alla maggior parte dei telespettatori italiani. Uno tra i tanti che ha espresso il suo punto di vista su quanto accaduto è stato Renato Zero, il cantante romano che ha presentato il suo tour Zero a Zero. In questa occasione ha parlato del Festival di Sanremo, di quanto accaduto sul palco dell’Ariston ed anche della sua partecipazione a C‘è posta per te proprio nel giorno in cui è andata in onda la finale della kermesse canora più importante d’Italia.

Renato Zero presenta il tour Zero a Zero e affronta diverse tematiche

Renato Zero in questi giorni ha presentato il suo tour Zero a Zero e pare che abbia anche parlato anche di altri argomenti. Il cantautore romano ha parlato di tanti argomenti, come il Festival di Sanremo e nello specifico il bacio tra Rosa Chemical e Fedez. Il cantautore romano si è scagliato contro i due cantanti che si sono scambiati un bacio sul palco del Festival. «Non è colpa di Rosa Chemical ma di chi ritiene che la musica sia solo performance e manda in scena persone che non hanno ancora quella preparazione artistica. Di chi ritiene che la musica sia una velleità».

Il cantante si scaglia contro Rosa Chemical e Fedez al Festival

Queste le parole dichiarate dal cantante durante la conferenza stampa di presentazione del prossimo tour. “Io non sono un cantante, sono un interprete dei sentimenti”, ha detto Renato. Quest’ultimo è stato assente dal Festival di Sanremo, ma ha preso parte alla puntata di C’è posta per te di Maria De Filippi su Canale 5 che è andata in onda contemporaneamente alla finale della kermesse canora più importante d’Italia. «Sono un professionista, una persona perbene, mai fatto speculazioni», parlando della sua partecipazione al programma di Canale 5.

Renato Zero contro C’è posta per te

«Ero stato interpellato da Amadeus per Sanremo: ma prima di andare al Festival devi preparare tutta l’artiglieria, mentre per andare da Maria basta indossare un tailleurino e una scarpetta lucida con il tacco, è meno impegnativo. Che Mediaset abbia deciso di mandarmi in trincea, l’ho trovato un pò fuori posto». Queste ancora le parole di Renato che non ha visto di buon occhio il fatto che l’azienda Mediaset volesse mandare in onda la sua partecipazione a C’è posta per te, mentre su Rai 1 veniva trasmessa la finale.

E così ha aggiunto: “L’anno prossimo piuttosto penserò di andare a Sanremo”