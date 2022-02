Colapesce e Dimartino al veleno contro Ana Mena: “A chi volevi fregare”

0 SHARES Condividi Tweet

Ha fatto ballare tutto il Teatro Ariston e la sua canzone è una delle più ascoltate del Festival di Sanremo 2022 nonostante si sia classificata in fondo alla classifica. Di chi stiamo parlando? Della famosa cantante Ana Mena a proposito della quale nelle ultime ore si sono espressi due grandi protagonisti dell’edizione 2021 del Festival ovvero Colapesce e Dimartino. Ma, quali sono state le loro parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Ana Mena ospite di Propaganda Live

Una nuova puntata di Propaganda Live è andata in onda nella serata di venerdì 18 febbraio e tra gli ospiti vi era anche Ana Mena che nell’occasione ha cantato il suo brano di Sanremo ovvero ‘Duecentomila Ore’ e poi ancora uno dei suoi ultimi singoli ovvero ‘Musica Ligera’ che sembrerebbe essere la cover spagnola di un altro amatissimo brano ovvero Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino. Proprio in occasione della presenza di Ana Mena nel programma in questione ecco che i due cantanti sopracitati hanno inviato al conduttore un video esprimendo delle parole di cui si sta tanto parlando.

Le parole di Colapesce e Dimartino

“Abbiamo notato una vaga somiglianza con la nostra canzone, non ci è dispiaciuta, però ci saranno gli avvocati per sistemare questa faccenda”, queste nello specifico le parole espresse dai due cantanti nel video in questione. I due cantanti, protagonisti del Festival di Sanremo 2021, hanno poi proseguito “Battute a parte noi siamo fan reali di Ana Mena, Duecentomila Ore era la canzone più bella del Festival. Ma poi duecentomila ore, se le dividiamo per ventiquattro ore del giorno, fa ventidue anni che più o meno è l’età di Ana Mena. Bravi gli autori che hanno pensato a questa cosa sofisticata, quasi chirurgica”.

Frecciatina dei due cantanti contro Ana Mena?

L’intervento dei due artisti è poi continuato con un ulteriore affondo nei confronti della giovane cantante spagnola. Nello specifico i due hanno fatto un confronto tra il brano portato a Sanremo 2022 ovvero ‘Duecentomila ore’ ed uno dei brani più famosi di Gianna Nannini ovvero ‘Amandoti’. A questo punto Colapesce e Dimartino si sono rivolti alla collega affermando “A chi volevi fregare Ana Mena, ce ne siamo accorti tutti eh! Plagiatrice!”. Parole che a molti sono sembrate una vera e propria frecciatina alla quale Ana Mena ha però subito risposto senza alcun problema. “Penso che gli avvocati non hanno molto da fare, se sono belli però ci beviamo qualcosa. Hanno però fatto un bel mash up con la canzone di Gianna Nannini”, queste di preciso le sue parole.