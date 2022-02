Il cantante Mascherato, Paolo Conticini fa delle dichiarazioni che fanno venire tanti dubbi

0 SHARES Condividi Tweet

Va in onda ormai da qualche settimana la terza edizione de Il Cantante Mascherato ovvero il celebre programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci di cui si sta tanto parlando. Diverse sono le maschere protagoniste del programma e tra queste vi troviamo anche la maschera Volpe a proposito della quale si sta tanto parlando nelle ultime ore. Ma, per quale motivo?

Indiscrezioni sulla maschera ‘volpe’ de Il Cantante Mascherato

Il Cantante Mascherato è una delle trasmissioni più seguite e allo stesso tempo discusse del momento. La domanda che i telespettatori sono soliti porsi è “Chi si nasconde sotto la maschera?”. Nelle ultime ore si sta tanto parlando della maschera ‘Volpe’ e nello specifico diverse sono le ipotesi fatte sia dai telespettatori ma anche dai giurati. Molti sono coloro che hanno espresso il proprio personale pensiero sostenendo che probabilmente sotto la maschera ‘Volpe’ si nasconde un celebre attore ovvero Paolo Conticini.

Paolo Conticini si nasconde sotto la maschera volpe?

Se da una parte è possibile dire che molti erano i dubbi di giurati e telespettatori ecco che una recente gaffe fatta proprio dal celebre attore sembrerebbe aver confermato tali supposizioni. Nello specifico le parole espresse da colui o colei che si nasconde sotto la maschera in questione hanno fatto tanto pensare alle parole espresse dallo stesso Paolo Conticini nel corso di un’intervista rilasciata a Gente. “Sono una volpe molto vanitosa, sono brillante, simpatico, astuto”, queste nello specifico le parole espresse dalla maschera volpe mentre invece Paolo Conticini ha di recente dichiarato “Io sono vanitoso, parecchio, mi piace essere in forma: essere perfezionista fa parte del mio lavoro”.

Le parole di Paolo Conticini che alimentano il dubbio

Ad alimentare ancora di più il dubbio che Paolo Conticini sia uno dei protagonisti de Il Cantante Mascherato sono state ulteriori parole espresse dall’attore nel corso dell’intervista rilasciata a Gente e le parole espresse dalla maschera Volpe nel programma della Carlucci. “Sto cercando di smussare il mio perfezionismo, l’essere competitivo, il voler far sempre tutto e tutto al meglio delle mie capacità. Primo lottavo strenuamente per ottenere ciò in cui credevo. Ero ostinato”. Queste le parole espresse da Paolo Conticini a Gente mentre invece la maschera Volpe ha dichiarato “Ho sempre creduto in me, anche questa mia nuova avventura non mi spaventa, anzi mi carica”. Quello che in molti adesso si stanno domandando è se sia davvero lui a nascondersi sotto la maschera in questione oppure no. Non ci rimane che attendere.