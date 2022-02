Tomaso Trussardi posta una foto e il web si scatena

0 SHARES Condividi Tweet

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno messo fine al loro matrimonio ormai da diverse settimane e questo non è più un mistero. Sembra proprio che nelle scorse ore, l’ex marito della conduttrice svizzera sia riapparso sui social, da dove era stato assente nelle ultime settimane. Pare che il rampollo della casa di moda, una tra le più importanti al mondo, abbia deciso di tornare in scena, pubblicando un’immagine che lo ritrae in compagnia delle figlie, Sole e Celeste, avute proprio dall’ex moglie. Ma cosa ha postato nello specifico Tomaso? Facciamo un pò di chiarezza.

Tomaso Trussardi torna sui social con un post molto significativo

Tomaso, reduce dalla separazione con Michelle Hunziker sembra abbia in qualche modo voluto ritirarsi a vita più “intima”. Per questo motivo non ha pubblicato alcuna storia su Instagram o alcun post sui social in generale, almeno fino alla giornata di ieri. Tomaso nelle scorse ore ha così condiviso un’immagine, una foto dove lo stesso si trova insieme alle sue bambine. In questa foto, si nota un bel quadretto familiare, Tomaso seduto su un immenso divano con al suo fianco le due figlie con lo sguardo fisso verso una parete, ricca di quadri e foto.

L’ex marito di Michelle insieme alle sue figlie su un immenso divano

Nello specifico sembra che tutti e tre guardino Odino, il levriero che hanno adottato ben due anni fa. In molti sembra abbiano commentato questa foto e non sono mancate le frecciatine nei confronti di Michelle. “Questo è spettacolo , tutto il resto non conta”, scrive un utente. Ed ancora un altro aggiunge “Avete costruito una bellissima famiglia e l’amore vince sempre”. La foto è stata postata proprio nel giorno in cui è andata in onda la prima puntata del programma Michelle Impossible, puntata in cui come sappiamo ha preso parte Eros Ramazzotti.

Michelle Impossible, critiche per l’ospitata di Eros Ramazzotti

L’ospitata di Eros è stata un grande successo ma sembra che abbia dato origine a diverse critiche e polemiche soprattutto per il bacio sulla bocca che i due ex si sono scambiati. Eros le ha anche dedicato la canzone Più bella cosa, scritta proprio lei. “Non l’ho più cantata, neanche sotto la doccia. Forse solo segretamente con Aurora. Mi sono detta che è sbagliato. È stata una favola e oggi vorrei concedermi di cantarla”. Queste le parole di Michelle.