Belve, Paola Ferrari affonda Belen e Diletta Leotta e la Fagnani la massacra

0 SHARES Condividi Tweet

La nota conduttrice sportiva Paola Ferrari in questi giorni è stata in televisione e nello specifico ospite nel salotto di Francesca Fagnani. Ebbene sì, la nota conduttrice ha preso parte ad una puntata di Belve il programma televisivo condotto dalla Fagnani che va in onda su Rai 2. La partecipazione della Ferrari alla puntata è stata piuttosto interessante per via anche delle dichiarazioni rilasciate dalla stessa nel rispondere ad alcune domande poste dalla moglie di Enrico Mentana. Pare che Paola Ferrari non si sia proprio risparmiata e in alcune occasioni abbia anche lanciato delle frecciate nei confronti di Diletta Leotta ed anche di Belen Rodriguez. Ma che cosa ha dichiarato la giornalista?

Belve, ospite in studio Paola Ferrari

Ebbene, Paola Ferrari ha preso parte ad una puntata di Belve il programma condotto da Francesca Fagnani. Ha risposto tutta una serie di domande poste dalla conduttrice e le sue dichiarazioni in qualche modo hanno lasciato senza parole. Nello specifico Paola è stata ospite nella puntata di Belve che è andata in onda il 18 febbraio 2022 dando il via a questa sesta edizione del programma in questione. Nel corso dell’intervista Paola Ferrari ha parlato di quella che è stata la sua carriera e anche di alcuni momenti importanti della sua vita a cominciare proprio dall’infanzia che non è stata così tanto idilliaca. Poi sulla base di alcune domande poste dalla conduttrice, la Ferrari sembra aver in qualche modo fatto intendere di non avere un buon rapporto con alcune donne dello spettacolo e colleghe.

Le frecciate nei confronti di alcune donne dello spettacolo

“Ci sono donne che non mi sono mai piaciute, il buonismo non fa per me. Mi ha stancato”. Questo quanto dichiarato da Paola Ferrari.” Non c’è una persona specifica. Penso che nel mondo dello spettacolo ancora ci siano delle usanze dove le donne usano certe situazioni per trovare dei posti. Questa è la cosa peggiore che possono fare alle altre donne. Quindi sono nemiche delle donne”. Sembra che però verso la fine della sua intervista la conduttrice in qualche modo abbia tirato in ballo Belen Rodriguez e la Ferrari commentando avrebbe detto che a suo parere la showgirl è “furba, ricca e priva di ogni talento”. Parole molto pesanti quelle della conduttrice nei confronti della showgirl Argentina. Nonostante la conduttrice avesse cercato in qualche modo di cambiare discorso, la sessantunenne avrebbe ancora una volta affondato il suo pensiero su “Belen è molto brava. Pur non avendo un’eccellenza né nel ballo né nel canto è stata brava a trovarsi una strada”.

L’affondo su Diletta Leotta

A quel punto dopo aver detto di ogni, l’intervistatrice avrebbe chiesto alla sua ospite se volesse in qualche modo chiedere scusa alla Rodriguez, ma la Ferrari avrebbe risposto di no. La conduttrice subito dopo ha tirato in ballo ancora Diletta Leotta con la quale Paola Ferrari in passato non sembra aver avuto un buon rapporto. “Non trovo sia il prototipo di donna che noi dobbiamo mettere su un piedistallo”,ha dichiarato Paola. “Però le posso dire una cosa? Lei denuncia il sessismo nei suoi confronti su cose fisiche, ma lei non fa lo stesso con la Leotta e con le altre? Parlando degli interventi che avrebbero fatto o non fatto e del successo che avrebbero ottenuto o no ‘se’..”, avrebbe detto la Fagnani. Non è tardata ad arrivare la risposta della Leotta. “Io penso che lei abbia diritto a fare quello che vuole. Sbaglia chi la mette su un piedistallo come esempio. Lei è molto brava, più brava di quello che ero io alla sua età”. Poi avrebbe ancora aggiunto “Ognuno fa quello che vuole. A me non piace ma è una scelta mia”. Insomma, Paola Ferrari non riesce proprio a farsi andare giù la Leotta e molto probabilmente è reciproco.