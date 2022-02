C’ è posta per te, Pio e Amedeo al veleno contro Belen: “Ha ricominciato …” e la De Filippi reagisce

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri sabato 19 febbraio 2022 è andata in onda la nuova puntata di C’è posta per te. Il programma condotto ovviamente da Maria De Filippi, sembra essere uno dei più amati dai telespettatori italiani. Effettivamente puntata dopo puntata C’è posta per te conferma il suo grande successo. Ad ogni modo, nel corso della serata di ieri Maria De Filippi ha ospitato in studio Pio e Amedeo, il duo comico che sicuramente fa tanto divertire i telespettatori anche se in diverse occasioni hanno dato anche modo di far scoppiare delle polemiche.

C’è posta per te, Maria De Filippi ospita Pio e Amedeo

Nel corso della serata di ieri i due comici hanno chiesto di poter incontrare il noto attore, produttore cinematografico e attore Pasquale Iannuzzi. Quest’ultimo pare che in qualche modo sia finito al centro di una vicenda per un importo di 8000 euro che qualcuno avrebbe dovuto dargli per la realizzazione di un film. In questa vicenda sarebbe stato anche tirato in ballo Raoul Bova che simpaticamente ha fatto una telefonata in studio stando al gioco. Ma non finisce qui, visto che in studio pare sia stato presente anche Salvatore Esposito ovvero il noto attore che ha avuto un grande successo nella serie televisiva Gomorra nei panni di Gennaro Savastano.

Pasquale Iannuzzi e la vicenda degli 8 mila euro

Prima che però i due iniziassero a parlare, sembra che Pio e Amedeo si siano lasciati andare ad alcune frecciatine nei confronti di Stefano De Martino e della sua ex moglie Belen Rodriguez. “Siamo qui perché una persona ha subito un torto da noi, Pasquale Iannuzzi”. Queste le parole dichiarate da Pio e Amedeo raccontando proprio questa storia relativa agli 8 mila euro da dover dare a Pasquale . La conduttrice avrebbe chiesto così ai due comici qualche notizia in più proprio su Iannuzzi ed anche il motivo per cui due avessero chiesto di chiamare il regista.

Il duo comico e la frecciatina a Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Ed è stato proprio in quell’occasione che Pio e Amedeo hanno lanciato la frecciatina nei confronti di Belen e Stefano e del loro ritorno di fiamma. “Avremmo potuto richiamare Belen e Stefano, adesso Belen ha ricominciato il giro, hai visto?”, avrebbero detto i due comici. A quel punto Maria, ridendo avrebbe detto “Dai…”. A quel punto è entrato in studio proprio Pasquale Iannuzzi il quale ha incontrato Salvatore Esposito e dopo tante gag molto simpatiche, finalmente il regista ha avuto i suoi 8 mila euro. Come sempre, la partecipazione di entrambi è stata molto divertente ed apprezzata.