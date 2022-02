GF Vip, Alessandro Cecchi Paone una furia contro Barù: “Ma perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da molti mesi va in onda su Canale 5 la sesta edizione del Grande Fratello Vip e in molte occasioni alcuni dei suoi concorrenti sono finiti al centro di discussioni e polemiche. Negli ultimi giorni a far parlare di se è stato il nipote di Costantino della Gherardesca ovvero Barù che si è lasciato andare una frase sulla cantante Noemi che ha fatto tanto discutere e che ha fatto molto arrabbiare Alessandro Cecchi Paone che proprio nelle scorse ore è intervenuto per esprimere il suo parere sulla rubrica da lui tenuta su Nuovo Tv.

Alessandro Cecchi Paone contro Barù

Al Grande Fratello i concorrenti trascorrono 24 ore su 24 sempre sotto l’occhio attento della telecamera, e quindi dei telespettatori. Proprio per tale motivo dovrebbero spesso ricordarsi di evitare di dire o fare qualcosa che possa far discutere ma spesso questo non accade e quindi inevitabilmente finiscono per trovarsi al centro di polemiche e discussioni. Negli ultimi giorni a finire al centro di una grossa polemica è stato Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona da tutti semplicemente conosciuto come Barù.Il nipote di Costantino della Gherardesca ha parlato della cantante Noemi utilizzando delle parole che non sono proprio piaciute a tutti. E in particolar modo ad Alessandro Cecchi Paone che su Nuovo Tv è intervenuto affermando “Ha detto una frase intollerabile! Chieda scusa o venga escluso!”.

La frase di Barù che ha fatto arrabbiare tutti

Ma esattamente qual è stata la frase espressa da Barù che ha fatto arrabbiare Alessandro Cecchi Paone e molti telespettatori? Il gieffino dopo aver ascoltato le canzoni protagoniste di questo Festival di Sanremo 2022 ha espresso il suo personale pensiero su alcuni artisti e su alcune canzoni. E proprio a proposito di Noemi sembrerebbe aver affermato “Le devono tagliare le corde vocali“. Le sue parole hanno infastidito alcuni fan del reality show che non ha perso l’occasione per scrivere alla rubrica tenuta da Cecchi Paone affermando “Ha insultato Noemi violentemente. Si vanta di essere un nobiluomo, ma perché non è espresso in maniera diversa?”.

Il giornalista contro il nipote di Costantino Della Gherardesca: “Come mai tutta questa violenza?”

Alessandro Cecchi Paone ha risposto esprimendo delle parole piuttosto dure nei confronti del gieffino e sostenendo che quella da lui espressa è stata una “frase degna di un torturatore“. Noemi ha invece deciso di rispondere in modo molto elegante affermando “Non si può piacere a tutti, ma come mai tutta questa violenza?”.