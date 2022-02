Amici 21,  Alessandra Celentano esplode contro Garrison: ” … ignorante”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova ed imperdibile puntata di Amici è andata in onda nella giornata di ieri, domenica 20 febbraio 2022. E proprio questa è stata una puntata molto particolare nel corso della quale i telespettatori hanno potuto assistere ad una dura lite tra la maestra Celentano e Garrison. Ma, quali sono stati i motivi della lite? Facciamo un po’ di chiarezza.

Dura lite ad Amici tra la maestra Celentano e Garrison, gelo in studio

Su Canale 5 è andata in onda nella giornata di ieri una nuova puntata del celebre talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi ovvero ‘Amici’. A giudicare le sfide della puntata sono stati quattro giudici esterni e tra questi vi era anche il noto ballerino, coreografo ed insegnante di danza Garrison Rochelle finito al centro di una grossa polemica per via di una discussione piuttosto accesa avuta proprio con la Celentano.

I motivi della lite tra i de insegnanti di danza

Sono stati 4 i giudici esterni che hanno commentato e giudicato le sfide della puntata di Amici andata in onda proprio nella giornata di ieri, domenica 20 febbraio. Nello specifico ognuno di questi 4 giudici si trovava nello studio televisivo in rappresentanza di un particolare stile di danza. E quindi per il modern, latino americano, hip hop e classico. Il giudice legato allo stile modern era proprio Garrison che nel giudicare la ballerina Carola Puddu ha dato un voto particolarmente basso facendo molto arrabbiare la maestra Alessandra Celentano. “Non è accettabile. Non posso accettare un voto del genere”, queste esattamente le parole espresse dalla Celentano.

Alessandra Celentano contro Garrison: “Non fare la figura dell’ignorante”

Molti sono stati coloro che hanno provato a capire per quale motivo Garrison abbia deciso di dare alla ballerina solamente un 6+ e non un voto più alto. Proprio Garrison sembrerebbe aver presto risolto tale mistero sostenendo che proprio la Puddu è si una bella ballerina ma non altro di diverso. “Vedere Carola penultima per colpa tua è ridicolo”, queste nello specifico le parole espresse dalla maestra Celentano che ha poi proseguito rivolgendosi direttamente a Garrison e affermando “Non fare la figura dell’ignorante. Secondo me tu ce l’hai con la danza classica”. Parole molto dure quelle espresse dalla maestra Celentano che come molti già sapranno, soprattutto chi segue Amici da tanti anni, non ha mai alcun timore di esprimere il proprio pensiero anche se questo significa dover attaccare altre persone.