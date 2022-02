Domenica In, Mara Venier si rivolge al pubblico molto infastidita: “Basta…”, momenti di grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri, domenica 20 febbraio 2021, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Domenica In ovvero il celebre programma della domenica condotto da Mara Venier. Diversi gli ospiti in studio che hanno regalato ai telespettatori momenti di svago e divertimento. Non sono però nemmeno mancati i momenti di tensione, e nello specifico ad un certo punto la conduttrice si sarebbe rivolta alle persone presenti in studio rivolgendo loro un rimprovero. Ma, per quale motivo?

Mara Venier infastidita dal pubblico in studio

Mara Venier è una delle conduttrici più amate e seguite della televisione italiana. La donna è infatti molto apprezzata per la sua simpatia e spontaneità, e quindi di conseguenza anche per la capacità di esprimere ciò che pensa senza alcun timore. Proprio nel corso della puntata andata in onda ieri la conduttrice si è resa protagonista di un duro sfogo nei confronti di alcune delle persone presenti tra il pubblico in studio. Nello specifico proprio mentre stava per introdurre un video da far commentare poi alla celebre artista italiana Patty Pravo, presente nello studio televisivo come ospite, ecco che si è rivolta contro alcune delle persone presenti tra il pubblico per rivolgere loro un duro rimprovero.

Le parole della conduttrice contro alcune persone del pubblico

“Silenzio per favore”. Queste di preciso le parole espresse da Mara Venier che infastidita dalle persone presenti tra il pubblico che non hanno perso l’occasione di chiacchierare tra loro ha poi proseguito “Non ricordo più cosa stavo dicendo, ho perso il filo del racconto. Basta, mandate il filmato”. Una Venier seria ed infastidita come poche volte accade.

Lo scambio di battute tra Mara Venier e Patty Pravo

L’intervento di Patty Pravo nella celebre trasmissione di Rai 1 è poi proseguito con un simpatico scambio di battute con la conduttrice. Nello specifico ad un certo punto dell’intervista proprio l’artista ospite, e quindi Patty Pravo sembrerebbe aver chiesto alla conduttrice un bicchiere d’acqua. Ed ecco che la Venier proprio mentre stava prendendo la bottiglietta d’acqua ha dichiarato “Si anche io” proseguendo poi “Qui in Rai non si può bere vino, non te lo danno”. Alle parole della Venier ecco che Patty Pravo ha replicato “Beh a quest’ora il vino no, dai”. Alle sue parole ha risposto ancora una volta le celebre conduttrice Rai rivelando “Ma perché? Io uno spritz me lo farei adesso“.